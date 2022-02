Ludwigs

Am Rande der Brandenburgischen Straße in Ludwigsfelde ist schon der Bagger angerückt. Das in den 1970er Jahren gebaute IFA-Dienstleistungszentrum wird abgerissen. An seiner Stelle entsteht ein Logistikpark. Baubeginn soll Ende des Jahres sein.

In den letzten beiden Jahren ist ein großer Teil des Gebäudes, das vorwiegend aus Glas und Beton besteht, vor allem für Filmarbeiten genutzt worden. So wurden unter anderem Teile der Serie „Blackout“ über den Kollaps der europaweiten Energieversorgung an der Brandenburgischen Straße gedreht. Aus dem Bürohaus sind die letzten Mieter Anfang Januar ausgezogen. Die dahinter liegenden Lagerhallen stehen bereits seit dem vergangenen Jahr leer.

Ein Teil der 240 Meter langen Bahnrampe. Quelle: Udo Böhlefeld

In den 1970er Jahren in Ludwigsfelde gebaut

Das Gebäude ist 1976 im Rahmen eines Tauschgeschäfts als zentrales Ersatzteil- und Vertriebslager von ungarischen Partnern erbaut worden. Noch vor der Wende kamen hier alle Waren per Bahn an und verließen das Lager zumeist auch auf diesem Wege wieder. So macht die 240 Meter lange Bahnrampe auch einen nicht unbeträchtlichen Teil des Geländes aus.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

1992 übernahm die IFA Gesellschaft für internationalen Fahrzeughandel das Ersatzteilgeschäft ihrer Vorgängerin. Da war allerdings die Produktion der Fahrzeuge L60 und W50 in Ludwigsfelde bereits eingestellt. Doch an der Brandenburgischen Straße ging der Betrieb zunächst weiter.

Mercedes Benz bleibt am Standort Ludwigsfelde

Der kaufmännische Bereich mit Kundendienst, Fahrzeugverkauf, Ersatzteilen und Service, der vor der Wende etwa 630 Beschäftigte hatte, die im Vierschichtbetrieb arbeiteten, schrumpfte allerdings zusehends. Zur Wende blieben knapp 75, alle anderen gingen in den Vorruhestand, wurden verrentet oder entlassen oder gingen in eine Umschulung. 2005 wurde der Ersatzteilhandel an dieser Stelle endgültig aufgegeben.

Der Immobilien-Investor Verdion will auf dem in der vergangenen Woche übergebenen und fast 150 000 Quadratmeter großen Grundstück zwei Gebäude erhalten. Mercedes-Benz und Execlaser bleiben am Standort. Die drei weiteren Gebäude stehen spätestens seit Januar leer, der Abrissbagger steht schon bereit.

Weitere 60 000 Quadratmeter Logistikfläche in Ludwigsfelde

Verdion will auf dem Gelände insgesamt etwas mehr als 60 000 Quadratmeter moderne urbane Logistikflächen entwickeln. Die neuen Einheiten sollen zwischen 5000 und über 40 000 Quadratmeter groß werden. Damit soll den potenziellen Mietern höchstmögliche Flexibilität erlaubt werden und einen schnellen Markteintritt ermöglichen.

Investor Verdion ist ein europaweit tätiger Immobilieninvestor, -entwickler und -verwalter, der auf den Industrie- und Logistiksektor spezialisiert ist. Der Verkäufer ist ein Fonds der MCAP Global Finance LLP, der europäischen Tochtergesellschaft von Marathon Asset Management LP aus New York. Zum Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Von Udo Böhlefeld