Impf-Vordrängler im Ludwigsfelder Krankenhaus?

Im Evangelischen Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow wurden offenbar einige Menschen geimpft, bevor sie laut Coronavirus-Impfverordnung an der Reihe waren. Das bestätigte Sprecher Alexander Schulz am Dienstag gegenüber der MAZ. Zuvor hatten die Potsdamer Neusten Nachrichten darüber berichtet.

Bei den beiden bekannt gewordenen Fällen handelt es sich offenbar um einen Notfall-Chefarzt, der seine Frau und seine Tochter mit zum Impftermin brachte, sowie um den Geschäftsführer Karsten Bittigau, der sich als einer der Ersten impfen ließ – wohl mit der Begründung, er habe eine Vorbildfunktion.

„Dass in der Anfangsphase vereinzelte Fehler unterlaufen sind, kann nicht ausgeschlossen werden“, teilte das Krankenhaus auf Anfrage mit. „Die Impfung von Familienangehörigen war weder vorgesehen noch wird sie gebilligt. Es handelt sich um einen Einzelfall, den wir bedauern“, so Sprecher Schulz. Auf den Klinik-Chef ging er nicht ein.

Mehr Dosen aus Ampulle als erwartet

In seiner Stellungnahme verweist das Ludwigsfelder Krankenhaus aber darauf, dass im Land Brandenburg alle Mitarbeiter eines Krankenhauses in zwei Prioritätsstufen eingeordnet wurden: Prioritätsstufe eins hätten Mitarbeitende, die unmittelbar an der Patientenversorgung beteiligt sind, Stufe zwei alle weiteren, die in und für die Krankenhausinfrastruktur tätig sind.

„Zunächst wurden medizinische Mitarbeitende der Prioritätsstufe eins geimpft“, so Schulz. „Mit Resten, die sonst verfallen wären, wurde dann auch Personal der Prioritätsstufe zwei geimpft.“ Von einer Impfstoff-Knappheit für Krankenhäuser habe Anfang Januar noch keiner ausgehen können, so Schulz. „Im Gegenteil herrschte in Deutschland eine verbreitete Impfskepsis, auch bei medizinischem Personal.“ Vor diesem Hintergrund habe der Vorstand des Unternehmensverbundes Evangelisches Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin, zu dem das Ludwigsfelder Krankenhaus gehört, einen Aufruf gestartet, sich impfen zu lassen.

„Aus einer Ampulle des Impfstoffs von Biontech-Pfizer mit fünf Dosen konnten tatsächlich sechs Dosen entnommen werden“, so der Krankenhaussprecher. „Es standen damit tatsächlich 20 Prozent mehr Impfdosen zur Verfügung“ – so viele, „dass sogar Mitarbeitende, die sich zunächst noch nicht gemeldet hatten, berücksichtigt werden konnten.“ Im Haus sei an den Impftagen sogar dafür geworben worden, sich noch spontan zu melden.

In Ludwigsfelde habe dadurch bisher keine Impfdosis verfallen müssen, so Schulz. Inzwischen gebe es eine Vorgabe des Gesundheitsministeriums, wie mit überzähligen Impfdosen umzugehen sei. Dazu führe das Krankenhaus eine Nachrückerliste, die nach der aktuell gültigen Priorisierung geordnet sei.

Von Lisa Neugebauer