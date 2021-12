Ludwigsfelde

Die unerwartet große Resonanz der letzten Impfaktion am Ludwigsfelder Hornbach-Baumarkt hat die Organisatoren dazu veranlasst, am kommenden Samstag erneut zu einer Impf-Aktion an der Hornbach-Niederlassung einzuladen.

„Aufgrund der überwältigenden Resonanz und dem nach wie vor hohen Bedarf an Impfkapazitäten wiederholen wir die Impfaktion hinter dem Markt am 18. Dezember von 9 Uhr bis 15 Uhr“, erklärte Marktleiter Maxim Hack die neuerliche Impfaktion am Hornbach-Markt.

Großer Andrang: Bis zu sieben Stunden Wartezeit

Bereits Ende November hatte Hornbach ein entsprechendes Angebot für Bürgerinnen und Bürger auf dem Firmengelände gemacht. Zweieinhalb Stunden nach Impfbeginn war die Schlange der Impffreiwilligen so lang, dass Hinweisschilder mit der Bitte, sich nicht mehr anzustellen, aufgestellt werden mussten. Bis zu sieben Stunden warteten Impfwillige in der Autoschlange, die sich auf dem Zubringer zum Hornbach-Baumarkt staute.

Gemeinsam mit der Stadt Ludwigsfelde, der örtlichen Feuerwehr und der Hausarztpraxis Drews hatte Hornbach die Impfaktion organisiert und dazu eingeladen. Ursprünglich sollte von 9 bis 15 Uhr geimpft werden. Der Andrang führte dann kurzfristig zu der Entscheidung des Ärzteteams, so lange weiter zu impfen, bis auch die letzte verfügbare Dosis ihren Abnehmer gefunden hatte. Bis gegen 19 Uhr dauerte die gesamte Aktion. „Dabei wurden 400 Dosen von Moderna und Biontech verimpft“, berichtete Ronny Buchholz vom Hornbach-Markt gegenüber der MAZ.

Dank von Bürgermeister Igel

Zwischenzeitlich hatten die Mitarbeiter des Baumarktes die Länge der Autoschlange mit den zur Verfügung stehenden Impfdosen abgeglichen und dann Schilder aufgestellt. Darauf die Bitte, sich nicht weiter anzustellen.

Bereits im August hatte der Baumarkt zwei Impfaktionen veranstaltet, dabei gab es bei der letzten Ende August wohl wegen der sommerlichen Verhältnisse nicht so viel Zuspruch. Den Erfolg der letzten Impfaktion kommentierte Bürgermeister Andreas Igel (SPD) mit den Worten: „Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Der Impf-Drive-In bei Hornbach ist definitiv eine außergewöhnliche Maßnahme und es freut mich sehr, dass so viele diese unkomplizierte Möglichkeit genutzt haben. Ein herzliches Dankeschön an den Marktleiter Herrn Hack und sein Team.“

Von Udo Böhlefeld