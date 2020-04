Mächtig ins Rollen gekommen

Ludwigsfelde

Kinder fahren abgelegte Fahrzeuge ihrer Eltern meist nur so lange, bis das Geld für was Eigenes reicht. Bei Thomas Wirkner war das anders. Jahrzehnte lang wusste der Kerzendorfer: Hinten in der Garage steht der Motorroller „ Berlin“. Den hatte seine Mutter sich 1961 gekauft und war ihn bis in die 1970er Jahre gefahren. Stets hatte er sich diesen Roller wieder flott machen wollen, doch immer gab es mit Job und Kindern Wichtigeres. Nun ist es soweit, aber jetzt ist Corona-Krise. Dabei wollte eine Truppe Gleichgesinnter beim 18. IWL-Rollertreffen Gäste und Roller-Fans aus ganz Deutschland und dem Ausland zum ersten Mal als Stadtroller-Brigade Ludwigsfelde willkommen heißen.

Zur Galerie Nun hat in der großen Motorroller-Fangemeinde bundesweit auch die Geburtsstadt der IWL-Roller Pitty, Wiesel, Troll und Berlin einen eigenen Fanclub. Bisher gab es solche Interessengruppen vor allem in Thüringen und Sachsen.

Diese neue und erste Fan-Gruppe in der Geburtsstadt der Stadtroller-Serie Pitty, Wiesel, Troll und Berlin mit Campy-Anhänger kommt wegen der Corona-Einschränkungen 2020 vielleicht doch noch nicht zum Zuge. Museumsleiterin Ines Krause will sehen, ob dieses für Mitte August geplante Großereignis in den September verlegt werden kann. Für die derzeit 16 Männer der neuen Stadtroller-Brigade um Stefan Albrecht bleibt andererseits im Moment Zeit fürs Hobby. Thomas Wirkner und Rocco Parlow entwarfen inzwischen ein Schild und einen Wimpel, T-Shirts sollen folgen.

Es sollten unbedingt die alten Farben sein

Thomas Wirkner erzählt, wie er mit Hilfe von „Roller-Guru“ Manfred Blumenthal in Großbeeren den Berlin-Roller seiner Mutter 2014 wieder flott bekam. „Das Technische war gar nicht das Problem“, sagt er. „Viel schwieriger war die Original-Lackierung mit der Liniierung zwischen den beiden Farbflächen.“ Es sollten unbedingt die alten Farben sein, also hellblau und alabasterweiß. „Diese Lackierung wird von Hand aufgebracht. „Aber das können nur noch ganz wenige. Hier in der Region ist da keiner mehr“, erzählt Wirkner. Er suchte in Thüringen und Sachsen nach Fachleuten, wo altes Handwerk noch eher zu finden sei. „Letztlich bin ich dafür nach Leipzig gefahren.“

Ein Campy steht am Bodensee

Doch das war nicht der weiteste Weg für seine Roller-Leidenschaft. Es sollte auch ein Campy sein, der Original-Anhänger aus dem Industriewerk Ludwigsfelde (IWL), gefertigt für die Typen Berlin und Troll. Doch solo gab’s das gute Stück nirgends. „Nur im Gespann mit einem weiteren Roller Berlin war er noch zu haben – am Bodensee.“ Thomas Wirkner fuhr hin und holte das Oldtimer-Paar. 2018 richtete er sich auch den Campy her und kann nun bei Ausfahrten in der Truppe damit ebenso glänzen wie andere Fan-Gemeinden in Deutschland.

Schauen und schrauben

Wie viele es davon gibt, das sehen die Männer alle zwei Jahre bei den IWL-Rollertreffen in Ludwigsfelde. Da trifft sich die Fan-Gemeinde für zwei Tage auf der Festwiese, es geht auf einem Corso durch die Stadt oder zu gemeinsamen Ausfahrten übers Land. Da wird gefachsimpelt und erzählt, geschraubt und geschaut. Meistens endet solch ein Wochenende am Sonntagvormittag mit einem Rollerparcours vorm Museum, bevor die Roller wieder heimwärts knattern. Und immer sind Gäste wieder erstaunt, welche Geschichte hinter den einst Weltmeister-geschmückten Rollerfahrern von Ludwigsfelde steckt.

Bei solch einem der jüngsten Treffen fanden sich die Ludwigsfelder zusammen. Heute gehören auch Axel Hupka und Reinhard Willenberg, Willfried Wurst, Rocco Parlow oder Andreas Wendorff dazu. Voriges Jahr waren sie beim Regionalfernsehen RBB im Sommergarten oder tüfteln an ihren alten Maschinen. Bei solchen Benzingesprächen wurde die Stadtroller-Idee geboren. Thomas Wirkner erklärt, der Name Stadtroller-Brigade sei praktisch doch doppelte Symbolik: für die Rollerstadt Ludwigsfelde als Entwicklungs- und Produktionsstandort und die Roller Wiesel und Berlin führen in der Typbezeichnung das SR für Stadtroller.

Ein Anlaufpunkt in der Stadt

Stefan Albrecht ist derjenige, der Termine für die Truppe organisiert. Allein in seiner Garage stehen fünf Zweirad-Oldtimer: eine MZ, ein Berlin mit Campy, ein Wiesel, ein Troll – „kein Pitty, der ist zu teuer“ –, und eine Zündapp mit Beiwagen. Letztere musste sein, so der 48-Jährige, damit er Frau und Tochter zu Ausfahrten mitnehmen kann. Zur neu gegründeten Stadtroller-Brigade erklärt er: „Das Ziel war einfach, auch bei uns direkt hier in der Stadt allen Rollerfahrern einen Anlaufpunkt zu bieten für Fragen und Geschichten, zu Ersatzteilen und Reparaturhilfen, aber ohne eine feste Mitgliedschaft.“

Wer Kontakt zu den Männern der Stadtroller-Brigade sucht, der ist im Museum am Bahnhof richtig: Telefon 03378/80 46 20, Fax 03378/54 72 30.

Von Jutta Abromeit