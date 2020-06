Sechs Stunden Betreuung für jedes Kind gesichert

Ludwigsfelde

„Hast du meinen Hund?“, fragt Maximilian seinen Papi, als sie aus der Kita kommen. „Na klar, ist im Rucksack“, sagt Stefan Kuhlmay. Die beiden verlassen am Freitagnachmittag die DRK-Kita „Ideenreich“ an der Geschwister-Scholl-Straße in Ludwigsfelde. Hinter dem Vierjährigen liegen seit Mitte März die ersten drei Tage wieder in seiner Kita. „Die Gruppen sind anders aufgeteilt, ich musste erst mal schauen, wo alles ist“, sagt der Vater.

Vater in totaler Kurzarbeit

Sechs Stunden war Maximilian in der Kita, die zurzeit maximal mögliche Zeit. „Er hat sich riesig gefreut, wieder unter Gleichaltrigen zu sein“, erzählt Stefan Kuhlmay. Er ist einer von fünf Technikern bei der Weißen Flotte in Potsdam. „ Tourismusbranche also und totale Kurzarbeit. Erst ab nächster Woche geht’s wieder los.“ Da wird er wieder gebraucht, „aber erstmal ganz unregelmäßig“, erklärt er.

Wie den Kuhlmays geht es zurzeit den meisten Eltern mit kleinen oder Schulkindern, Kitas, Krippen und Horte sind noch längst nicht wieder im Normalbetrieb. Für Kommunen und frei Träger ist es ein zum Teil unlösbares Puzzle, die seit Mittwoch neu geltenden Corona-Lockerungen mit den Infektionsvorschriften für Schulen und Kinderbetreuung in Einklang zu bringen. Die Bürgermeister im Landkreis hatten sich deshalb mit einem Brandbrief ans Ministerium gewandt. Der in Ludwigsfelde zuständige Fachbereichsleiter Paul Niepalla sagte am Freitag: „Wir können jetzt in der Stadt allen Eltern, die das wünschen, täglich bis zu sechs Stunden Betreuungszeit anbieten, sowohl in den städtischen Krippen und Kitas als auch in den Einrichtungen freier Träger, diese Rückmeldung haben wir inzwischen.“

Höchstens zehn Kinder pro Gruppe

Nur zu ahnen ist, was sich hinter seinen Worten verbirgt: In Ludwigsfelde werden zu normalen Zeiten aktuell rund 1.600 Kinder in Kitas und Krippen betreut, 760 davon in kommunalen Einrichtungen. Häuser mit offenen Konzepten mussten innerhalb von Tagen nicht nur feste Gruppen organisieren, sondern auch den Ausfall von Erziehern im Hochrisiko-Alter kompensieren. Und das alles mit Maximal-Kinderzahlen je nach Raumgröße, höchstens jedoch zehn Kinder in einer Gruppe.

Niepalla erklärt zu den Prioritäten: „Vorrang hat natürlich die Notbetreuung“, das waren Mitte März 75 Kinder in städtischen Einrichtungen und mit ersten Lockerungen im April etwa 300. „Da wurden unsere Sorgenfalten immer größer.“ Punktuell lasse sich bei diesen Bedingungen Schichtbetrieb nicht vermeiden, erklärt der Mann aus der Verwaltungsspitze. Doch das sei auch im normalen Kita-Alltag ohnehin gelebte Praxis, weil nie alle Kinder gleichzeitig da seien sagt er.

Hortangebot noch eingeschränkt

„Wo wir das Angebot einschränken müssen, das ist im Hortbereich“, so Niepalla. Diese Betreuung könne die Stadt nur für Kinder in der Notbetreuung anbieten und für Kinder im Präsenzunterricht, also die, die schon wieder in der Schulpflicht sind. Wie viele Kinder das zurzeit sind, richte sich nach dem jeweiligen Angebot der Schule, sagt er. Aber ob Kita oder Hort, es gebe natürlich weiterhin Eltern, die ihre Kinder auch weiterhin noch in keine Einrichtung geben, weil ihnen das grundsätzlich noch zu riskant sei.

Jetzt mit Juni würden auch wieder Elternbeiträge für die Kita-Betreuung erhoben, sagt der Fachbereichsleiter, natürlich würden dabei nicht acht oder zehn Stunden fällig, „Das rechnen wir natürlich auf sechs Stunden runter.“ Ausgenommen davon sei die Hortbetreuung, dafür sei die Beitragspflicht weiterhin noch ausgesetzt.

Lob aus der Verwaltungsspitze

Und Niepalla erklärt: „Das, was wir jetzt anbieten, ist das nach den Vorgaben des Landes mit unseren räumlichen und organisatorischen Bedingungen maximal Mögliche. Dabei sind alle – Erzieher, Leiter und Verwaltung – echt am Limit.“ Im Rathaus sei man froh, dass Erzieher und Leiterinnen das überhaupt so hinbekämen. Im Bereich Schule, und damit auch für den Hortbereich, mache er sich wenig Hoffnung auf weitere Normalität. „Das wird wohl erst nach den großen Ferien weiter angepasst“, sagt er.

Vielleicht müssen auch Großeltern noch helfen

Maximilian erzählt, sein Plüschhund heißt Pluto. Dann lässt sich der Junge den Helm aufsetzen, er und sein Papa sind mit dem Fahrrad startklar fürs Wochenende. Wie die Betreuung von Max nächste Woche läuft, das erfahren seine Eltern am Montag. „Ich muss erst mal eine Bescheinigung vom Arbeitgeber über meine Kurzarbeit mitbringen. Wenn hier in der Kita alles klar ist, dann müssen wir für die fehlenden Betreuungszeiten versuchen, mit den Großeltern über die Runden zu kommen“, sagt Stefan Kuhlmay.

Von Jutta Abromeit