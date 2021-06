Ludwigsfelde

Nur relativ klein kann die MTU Maintenance Berlin-Brandenburg wegen Corona ihr Unternehmensjubiläum am Montag feiern: Die Firma im Industriepark Ludwigsfelde gehört seit 30 Jahren zu den wichtigsten Arbeitgebern der Region. Doch groß sind die Zahlen dieser drei Jahrzehnte Unternehmensgeschichte am Standort mit mehr als 80 Jahren Erfahrung beim Bauen und Instandhalten von Luftantrieben: Seit die MTU Aero Engines München das Werk am 7. Juni 1991 übernahm, wurden dort mehr als 300 Millionen Euro investiert, allein 50 Millionen in diesem Jahr.

Industrieturbinen werden instand gesetzt

Heute gehört die MTU Maintenance Berlin-Brandenburg im Konzernverbund zur MTU Maintenance „und damit zum weltweit drittgrößten Anbieter von Service-Dienstleistungen für die Instandsetzung von zivilen Luftfahrtantrieben“, sagt Unternehmenssprecher Markus Wölfle. Und das, was vor Corona beim Nennen der Ludwigsfelder MTU-Geschäftsfelder manchmal gar nicht genannt wurde, gewann ungeahnte Bedeutung: die Industriegasturbinen (IGT). Unter der Marke „MTU Power“ setzen die Mitarbeiter jene Turbinen instand mit fünf Service Centern in den USA, Thailand, Norwegen, Brasilien und Australien. Fünf Prüfstände gibt es in Ludwigsfelde: Luftfahrtantriebe für Business- und Regional-Jets, für Hubschrauber und Industriegasturbinen durchlaufen sie als letzte Station, bevor der Kunde sie zurückbekommt.

Brandenburgs Ministerpräsident Manfred Stolpe (SPD) übergibt am 2. Juli 1991 iden Werksschlüssel Hubert Dunkler, an den damaligen Vorstandsvorsitzenden der MTU. Quelle: MTU

MTU-Geschäftsführer André Sinanian sagt, auch wenn das Werk zu der von der Corona-Pandemie mit am stärksten betroffenen Luftfahrt-Branche gehöre, sei man bisher „gut durch die Krise gekommen“ und „unser Portfolio erwies sich als robust“. Diesen Erfolg schreibt er dem starken Zusammenhalt am Standort zu und dem Arbeitsmarkt-Instrument Kurzarbeit. Die Belegschaftsstärke von 850 Mitarbeitern liege nur knapp unter der Rekordbeschäftigung von 880 Beschäftigten, so Sinanian: „Wir brauchen diese motivierte Mannschaft, um den Hochlauf nach Corona meistern zu können.“

Suche nach Partnern beginnt

Das alles war beim Mauerfall nicht zu ahnen. Damals wurde das ehemals volkseigene Instandsetzungswerk (VEB INL) für Triebwerke sowjetischer Militärjets und Hubschrauber aus dem VEB Kombinat Spezialtechnik Dresden herausgelöst. Ab dem Himmelfahrtstag 1990 hieß der neu gegründet Arbeitgeber Luftfahrttechnik Ludwigsfelde GmbH. Dennoch hatte das Werk ohne westeuropäischen Partner keine Chance. Unter Interessenten wie Lufthansa, Snecma oder BMW-Rolls Royce kam das seriöseste Angebot an die Treuhand aus München. Die MTU behielt lediglich 350 Beschäftigte, einige Hundert verloren mit der Übernahme ihren Arbeitsplatz.

Land half mit Millionen

Auch das war noch nicht der erhoffte Aufschwung, 1993 wurde die Belegschaft auf 230 Beschäftigte reduziert, 1995 stand das Werk kurz vor dem Aus. Michael Winkelmann ist seit der Werksneugründung Betriebsratsvorsitzender. Er sagt: „Nur dem beherzten Eingreifen der Landesregierung unter Manfred Stolpe war es zu verdanken, dass wir das Daimler-Sparprogramm Dolores – Dollar low rescue – überlebten.“ Das Land Brandenburg half dem Werk Ludwigsfelde, neben München und Hannover der dritte deutsche MTU-Standort, mit Millionen. Dafür sei die Belegschaft noch heute dankbar, so Winkelmann. Das sei der Grundstein für die heutige Erfolgsgeschichte. Bis 1998 folgten Jahre mit Kurzarbeit, erst seit 1997 ging es langsam aufwärts, erinnert sich der Betriebsratschef.

25 Jahre MTU Maintenance Berlin-Brandenburg in Ludwigsfelde: Werkleiter und Geschäftsführer André Sinanian im Triebwerksprüfstand. Quelle: Jutta Abromeit

Das gelang der MTU Maintenance BB mit dem Instandhalten und Warten von Industriegasturbinen sowie von Flugtriebwerken des kanadischen Herstellers Pratt & Whitney sowie des US-Giganten General Electric. Das Kerngeschäft sichern heute kleine und mittlere Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen, die in der Energie-Erzeugung, für Offshore-Windparks oder im Marine-Bereich laufen. Für alle Aggregate bietet die MTU Ludwigsfelde mit einem On Site Service Team weltweite Einsätze direkt beim Kunden an.

Serienprüfstand als Standortvorteil

Zudem verfügt die MTU-Niederlassung auf ihrem 2,6 Hektar großen Gelände über den europaweit einzigen Serienprüfstand für das Triebwerk TP 400, das im Militärtransporter Airbus A 400 M zum Einsatz kommt. Und seit 2016 gibt es gleich nebenan die Tochtergesellschaft MTU Maintenance Coating Services mit der Metallveredelung für Neu- und Reparaturteile der Luft- und Raumfahrt. Deren Portfolio umfasst zehn Programme mit 154 Derivaten.

Werkleiter und Geschäftsführer Sinanian sagt zum Jubiläum: „Auch wenn der Weg manchmal beschwerlich ist, zählt für uns immer, das Beste an die weltweiten Kunden zu liefern, eben ,Excellence made in Brandenburg’.“ Wohl auch deshalb wird Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Montag erwartet.

Von Jutta Abromeit