Die Arbeit von Kanal-Reinigern ist kein Kriechen durch Kloaken mehr. Und es ist unter der Erde nicht langweilig. Warum, das erfuhr die MAZ in Ludwigsfelde bei Männern, die ihren Job toll finden.

TF und LDS: Was Kanal-Reiniger machen und wen sie in Abwasserrohren treffen

Wasser - TF und LDS: Was Kanal-Reiniger machen und wen sie in Abwasserrohren treffen

Wasser - TF und LDS: Was Kanal-Reiniger machen und wen sie in Abwasserrohren treffen