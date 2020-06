Kerzendorf

In Kerzendorf kam es nahe des Ortsausgangs Richtung Friedhof zu einem Verkehrsunfall.

Durch einen 37-jährigen Fahrer eines Bmw wurde am Mittwochabend der Siethener Weg in Ludwigsfelde aus Richtung Kerzendorf kommend in Richtung Thyrow befahren. Zeitgleich fuhr ein 50-Jähriger auf einem Motorrad der Marke Suzuki ebenfalls den Siethener Weg in der entgegengesetzten Richtung. Plötzlich verlor der Motorradfahrer in einem Kurvenbereich die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet ins Schleudern, stürzte anschließend vom Motorrad und rutschte frontal in den ihm entgegenkommenden Bmw. Der Motorradfahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt. Jedoch erlitt die 23-jährige Beifahrerin in dem Bmw leichte Verletzungen.

Anzeige

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der Sachschaden wird von den Polizeibeamten auf etwa 5000 Euro geschätzt. Die Polizisten nahmen eine Verkehrsunfallanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr auf.

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZonline