Kerzendorf

Ein Zeuge beobachtete am Samstag in den Abendstunden, dass mehrere junge Männer im Wietstocker Weg in Kerzendorf mit einem Luftdruckgewehr schossen.

Die Polizei traf nicht unweit vom Schlosspark Kerzendorf drei Männer im Alter von 23 Jahren, 18 Jahren und 20 Jahren an. Sie führten ein Luftdruckgewehr mit sich, mit dem sie zuvor auf einen Schuppen geschossen hatten. Die Polizeibeamten stellten das täuschend echt aussehende Luftgewehr sicher. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Von MAZonline