Kita Westverbinder: Stadt Ludwigsfelde schließt Vertrag mit Bauunternehmer ab

Ludwigsfelde

Der Bau der neuen Kita am Ludwigsfelder Westverbinder rückt in greifbare Nähe: Am Donnerstag haben Bürgermeister Andreas Igel (SPD) und Claudia Zimdars vom Unternehmen Kleusberg den Vertrag unterschieben, der die Firma mit dem Bau der Kita beauftragt. Damit können die Planungen nun konkretisiert und der Bauantrag gestellt werden.

„Die Kita ist zukunftsweisend gedacht“, sagt Igel. Er sei zufrieden mit dem Konzept. „Das Ergebnis kann sich sehen lassen und ist wirtschaftlich vertretbar“, so der Bürgermeister. Der Vertragsabschluss sei ein „guter Tag für Kinder und Eltern“. Betreuungsangebote zu schaffen sei im Moment eine „elementare Aufgabe“ der Stadt.

Der Weg bis zum Vertragsabschluss sei für alle Parteien allerdings nicht ganz einfach gewesen, so der Bürgermeister. Nach planungsrechtlichen Fragen und Anwohnerbeschwerden hatten die Untersuchungen des Baugrundes schließlich auch noch eine Torflinse offengelegt, wegen der die Baukosten schon im Vorfeld um gut 1,5 Millionen Euro gestiegen waren.

230 Kinder sollen Platz in neuer Kita haben

230 Kinder sollen künftig in dem Neubau am Westverbinder unterkommen. Das Gebäude soll nach aktuellen Planungen zweigeschossig werden und eine leicht verschobene H-Form haben. Etwa 1800 Quadratmeter können die Kinder nutzen, integriert werden sollen auch Angebote wie eine Logopädie, eine Küche und ein Bewegungsraum. Im Außengelände soll ein Teil des derzeit auf dem Gelände stehenden Waldes erhalten bleiben.

Für das Bauunternehmen aus Wissen (Rheinland-Pfalz), das in ganz Deutschland tätig ist, sei die Kita in Ludwigsfelde ein besonderes Projekt, sagt Niederlassungs- und Vertriebsleiterin Zimdars. Durch den Wald sei es spannend, das Gelände erst einmal baureif zu bekommen. Zudem habe die Firma zwar schon viele Kitas – auch rund um Berlin – gebaut, jedoch keine in der Größe. Entstehen wird der Neubau mit vorgefertigten Modulen, die in dem Werk der Firma in der Nähe von Leipzig (Sachsen) produziert werden.

Zimdars rechnet damit, dass der Bauantrag noch in diesem Jahr gestellt werden kann, wenn die Genehmigung Anfang 2022 kommt, können die Bauarbeiten im Frühjahr beginnen. Die Module sollen im Mai montiert werden, Ende 2022 soll die Kita dann fertig sein.

Von Lisa Neugebauer