Kliestow

Das kleine Dörfchen Kliestow kann sich über zehn neue Bäume freuen. Die robusten Ulmen wurden rund um den Sport- und Spielplatz und entlang des Grabens gepflanzt. Die Einweihungsfeier mit Grillwurst und einem kühlen Tropfen fand coronabedingt erst jetzt unter freiem Himmel statt.

Die Ulmen sollen später Schatten spenden. Quelle: Elinor Wenke

Anzeige

Die Bäume sind ein Geschenk des weltweit agierenden Bauunternehmens Royal BAM Group. Zu seinen Tätigkeitsfeldern mit 20.000 Mitarbeitern gehören unter anderem der Ingenieurbau, sogenannte Public Private Partnerships, Installationstechnik sowie Beratung.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Dorfbewohner feiern ihre neue, grüne Errungenschaft. Quelle: Elinor Wenke

Klaus Richter, Geschäftsleitungsmitglied der BAM Deutschland AG, erklärte den Anlass der Sponsoring-Aktion: „Unser Unternehmen wurde 1869 in Holland als kleiner Zimmereibetrieb gegründet, jetzt ist es ein global tätiger Konzern. Anlässlich des 150. Geburtstages wurde begonnen, weltweit 150.000 Bäume zu pflanzen.“

In Berlin hat es nicht geklappt

Das Unternehmen stehe für Nachhaltigkeit und Klimaschutz. „Und wir wollen dazu beitragen, unseren Planeten auch für künftige Generationen zu erhalten“, so Klaus Richter. Er beschrieb, dass es trotz aller Bemühungen nicht geklappt hat, in der Bundeshauptstadt Berlin mit Baumspenden Fuß zu fassen. „Wir haben versucht, Plätze und Alleen zu begrünen, es hat partout nicht geklappt“, berichtete er. Durch die Vermittlung eines Bauplanungsbüros erhielt der Sponsor schließlich Kontakt zu Trebbins Bürgermeister Thomas Berger ( CDU).

34 Bäume für Trebbin

Die Stadt Trebbin war die letzte Station und hat 34 Bäume bekommen, davon zehn Ulmen für Kliestow. Weitere Linden und Ahornbäume gab es zum Beispiel für Thyrow, Trebbin und Blankensee. Insgesamt 8400 Euro hat BAM dafür zur Verfügung gestellt.

Georg Teuteberg, Thomas Berger und Klaus Richter (v.l.) feiern mit den Dorfbewohnern. Quelle: Elinor Wenke

„Bäume können wir immer gebrauchen“, befand Thomas Berger, der als Umweltschutz-Verfechter bekannt ist. „Bäume sind der beste Klimaschutz, nämlich aus der Natur, sie nehmen Kohlendioxid auf“, sagte er. „Die Aktion zeigt auch: Wir meinen es ernst. Es geht nicht nur um ein paar Bäume, sondern wir wollen den Grüngürtel in und um Trebbin erhalten und erweitern.“

Die Dorfbewohner feiern. Quelle: Elinor Wenke

Die etwa vier Meter hohen Kliestower Bäume wurden vom Garten- und Landschaftsbaubetrieb Dominick aus Treuenbrietzen gepflanzt. „Die Ulmen sind dreimal verschult, etwa sieben bis zehn Jahre alt und haben einen Stammumfang von 16 bis 18 Zentimetern“, erklärte Chefin und Fachfrau Christin Dominick. Zudem seien die Bäume sehr robust und widerstandsfähig. Der Betrieb hat für die nächsten Jahre die Pflege übernommen. Sie werden nun regelmäßig gewässert und biologisch gedüngt.

Die Ulmen sollen später Schatten spenden. Quelle: Elinor Wenke

„Wenn ich an die 300 Jahre alte Eiche in Schönhagen denke und wie alt so ein Baum werden kann, dann wird es diese Bäume hier auch noch geben, wenn Ihr Unternehmen das 300-jährige Bestehen feiert“, scherzte Berger mit Blick auf die BAM-Chefetage. Zwischen der Stadtverwaltung und BAM habe alles völlig unkompliziert geklappt, lobte Berger. „Ich danke Ihnen für diese tolle Idee“, wandte er sich an die BAM-Vertreter.

Kliestower freuen sich

Die Kliestower selbst freuen sich über die neuen grünen Gesellen. „Jahrelang war der Graben hier verwildert und zugewuchert, dann wurde er gesäubert“, berichtete Hans Henschel, Vize-Chef der Kliestower Dorfgemeinschaft. „Es standen auch ein paar Bäume drin, aber die haben keinen Schatten gespendet.“

Vor einem Jahr hatten sich die Kliestower dann an Bürgermeister Berger gewandt mit der Bitte um neue Schattenspender. Und es hat geklappt. „Es ist doch schön, wenn die Kinder auf dem Spielplatz tollen und künftig Bäume um sich herum haben“, so Henschel.

Von Elinor Wenke