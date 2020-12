Ludwigsfelde

Am 26. September 2021 ist Bundestagswahl. Fast noch ein ganzes Jahr ist bis dahin. Dabei bleibt einiges zu erledigen, bevor die Wähler an die Urnen gerufen sind. Sicherlich mit eine der anspruchsvolleren Aufgaben wird darin liegen, die Pandemie und ihre Folgen in den Griff zu bekommen. Dabei liegen die auf vielerlei Gebieten. Masken und die Impf-Infrastruktur sind das eine. Das andere sind die Fragen nach den ökonomischen Folgen der Pandemie für Bürgerinnen und Bürger und selbstverständlich für die Unternehmen.

Schon der erste Lockdown hat wirtschaftliche Folgen gehabt, deren ganzes Ausmaß wohl erst im nächsten Jahr richtig spürbar wird. Jetzt stehen erneut ganze Branchen vor der Tatsache, dass sie die nächsten Wochen und vielleicht Monate keine Chance zum Wirtschaften haben. Auf welche Bedingungen sich jeder persönlich einstellen muss, wo welche Hilfen in Aussicht gestellt sind, aber nicht funktionieren, wer könnte Fragen dazu besser beantworten als ein politisch für die finanziellen Folgen im ganze Land zuständiger Bundesfinanzminister? So könnte die digitale Bürgersprechstunde von Andreas Igel eher ein Beitrag zur Versachlichung der Diskussion um die finanziellen Auswirkungen und Folgen von Corona sein. Über den Wahlkampf reden wir dann später.

Von Udo Böhlefeld