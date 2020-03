AfD-Fraktion löst sich auf

Ludwigsfelde

Auflösungserscheinungen bei der AfD: In Ludwigsfelde existiert die einst vierköpfige Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung nicht mehr. Im November war der damalige AfD-Fraktionschef Eberhard Grünert zurückgetreten, er ist seither fraktionsloser Stadtverordneter. Nun gab sein Nachfolger Heiko Müller am Dienstagabend vor den Stadtverordneten bekannt: Die drei Fraktionsmitglieder Müller, Michael Decker und Marco Jung sind aus der AfD ausgetreten. Das von den Wählern erhaltene Stadtverordneten-Mandat wollten sie jedoch beibehalten. Angesichts der neuen Situation benenne sich die bisherige AfD-Fraktion in Option plus um, den Fraktionsvorsitz übernehme er, Müller, sein Stellvertreter sei Decker.

Eberhard Grünert hatte im Mai 2019 mit 2127 Stimmen ein Stadtverordneten-Mandat bekommen. Im November trat er als Fraktionsvorsitzender zurück und aus der Fraktion aus. Quelle: Jutta Abromeit

Außerdem erklärte Müller vor Stadtverordneten und Gästen, die Fraktion Option plus wünsche sich „im Interesse der Bürgerinnen und Bürger von Ludwigsfelde eine gute Zusammenarbeit mit allen Stadtverordneten und Vertretern der Stadtverwaltung“. Es gehe darum, unterschiedliche Meinungen und Auffassungen im friedlichen Diskurs auszutauschen und zu konstruktiven Ergebnissen zu führen, so der Fraktionschef. „Zu dieser Art der Ergebnissuche“ sei die Fraktion Option plus bereit.

Der Ludwigsfelder Stadtverordnete Heiko Müller erhielt als AfD-Mitglied bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr 527 Stimmen, jetzt ist er Vorsitzender der Fraktion Option plus. Quelle: Jutta Abromeit

Auf die Nachfrage zu dieser neuen Konstellation erklärte Müller gegenüber der MAZ: „Die Situation im AfD-Ortsverband Ludwigsfelde ließ für uns keine andere Entscheidung zu.“ Eine offizielle Pressemitteilung der Fraktion Option plus folge in den nächsten Tagen, so Müller.

Der Genshagener ist seit 2014 Stadtverordneter. Damals zog er für die Republikaner in die Kommunalvertretung, bald darauf war er als deren Landesvorsitzender zurückgetreten. Müller war damals fraktionslos in der Stadtverordnetenversammlung aktiv.

Von Jutta Abromeit