Kreistag stimmt für Gesamtschule in Ludwigsfelde

Ludwigsfelde

Aus der Gottlieb-Daimler-Oberschule in Ludwigsfelde kann eine Gesamtschule werden. Am Montagabend fiel die langersehnte Entscheidung im Kreistag. Dreimal stand das Thema schon auf der Tagesordnung. Jetzt gibt es ein Ergebnis, das durchaus knapp ausfiel: 21 Abgeordnete stimmten dafür, 18 dagegen und acht enthielten sich.

Damit änderten die Kreistagsmitglieder den Plan für die schulische Entwicklung in Teltow-Fläming. Mehr macht nämlich die Kreisverwaltung gar nicht, erklärt Landrätin Kornelia Wehlan (Linke). Das letzte Wort habe das Bildungsministerium. Träger sei die Kommune selbst, in diesem Fall die Stadt Ludwigsfelde.

„Wir erfüllen alle Voraussetzungen“

Lange hatte deren Bürgermeister, Andreas Igel ( SPD), für den neuen Standort einer Gesamtschule gekämpft. Das Stadtparlament hatte diese Entscheidung gefordert. Hintergrund sind die stetig wachsenden Einwohner- und Schülerzahlen. Besonders in den höheren Schulstufen könnte es laut Igel in den nächsten Jahren zu Engpässen kommen.

Er sieht seine Stadt dabei voll im Recht: „Wir erfüllen alle Voraussetzungen“, sagt der Ludwigsfelder Bürgermeister zu Beginn des Kreistages. Die ganzen Vorbehalte und negativen Aussagen könne er nicht verstehen. Aus seiner Sicht geht es um einen enormen Vorteil für alle Schüler und auch deren Eltern.

Konkurrenzkampf zu anderen Schulen

Eine Gesamtschule in Ludwigsfelde bedeute vorrangig Platz für mehr Schüler. Sie könnten vor Ort in 13 Jahren ihr Abitur machen und müssten sich nicht schon in der sechsten Klasse entscheiden – Oberschule oder Gymnasium. Bis zur Hochschulreife könnten die Schüler in der Stadt bleiben, müssten nicht jeden Tag pendeln.

Dagegen spricht ein Konkurrenzkampf, der den Mitgliedern des Kreistages lange Zeit ein Dorn im Auge war. Die Gesamtschule könnte aus ihrer Sicht auch Schüler aus den Nachbarkommunen anziehen und anderen Schulen die Schüler wegnehmen. Zudem könnte sie die guten Strukturen der jetzigen Oberschule zerstören.

Oberschule wird zur Gesamtschule

Denn es wird keine neue Gesamtschule geben. Sie soll am jetzigen Standort der Gottlieb-Daimler-Oberschule entstehen. Schon im kommenden Schuljahr könnte es die ersten siebten Klassen geben. Parallel sollen die Klassen der Oberschule auslaufen. „Damit müssten wir wieder alles neu aufbauen“, bemängelt Ricarda Voigt ( Bündnis 90/Die Grünen).

Stattdessen sollte man eine langfristige Lösung suchen, so Nadine Walbrach ( CDU), Vorsitzende des Bildungsausschusses. Erst vor wenigen Tagen hatte der Fachausschuss die Beschlussvorlage noch abgelehnt. Deren größte Angst: Sozialschwache Kinder bleiben auf der Strecke und die Oberschulen werden zum Abstellgleis für alle, die es nicht auf die Gesamtschule schaffen.

Online-Petition der Eltern

Doch die Eltern haben weiter gekämpft. Sie wollen eine Gesamtschule in Ludwigsfelde und haben eine Online-Petition gestartet, die sie am Montagabend an den Vorsitzenden des Kreistages, Danny Eichelbaum ( CDU), übergaben. 1963 Unterschriften kamen zusammen. Sie sollten dazu beitragen, den Kreistag zu einer positiven Entscheidung zu bewegen.

Auch wenn es weiterhin ablehnende Stimmen unter den Kreistagsmitgliedern gab, ist der Beschluss angenommen. Und damit wird es ernst: Die Stadt Ludwigsfelde kann handeln und alles Weitere in die Wege leiten. Letztlich entscheidet nun das Bildungsministerium, wie es mit der Gesamtschule weitergeht.

Von Marcus J. Pfeiffer