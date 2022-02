Ludwigsfelde

Ein 42 –Jähriger hat in seiner Brille eine Kamera eingebaut, um in der Kristalltherme in Ludwigsfelde am Samstag Videoaufnahmen von unbekleideten Badegästen zu machen.

Lesen Sie auch März 2019: Sex im Solebecken – Bademeister der Steintherme in Bad Belzig unternimmt nichts

Eine Mitarbeiterin wurde auf den Mann aufmerksam und informierte die Polizei. Nun wird er sich vor Gericht verantworten müssen. Die Kamerabrille wurde eingezogen und ein Hausverbot ausgesprochen.

Von MAZonline