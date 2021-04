Kultur in Ludwigsfelde: Was ist in diesem Jahr möglich?

Ludwigsfelde

Die Kultur hat 2020 stark gelitten. Wegen der Corona-Pandemie mussten Veranstalter einen Großteil der geplanten Konzerte, Aufführungen und Partys absagen – und hängen auch jetzt noch in der Luft. Auch Ludwigsfelde hat es hart getroffen, was sich vor allem am Klubhaus, in dem in normalen Jahren rund 150 Veranstaltungen stattfinden, ablesen lässt.

Wie die Leiterin des Sachgebiets Kultur, Nadja Hocke, am Dienstagabend im Sozialausschuss mitteilte, fanden von 145 angedachten Veranstaltungen 2020 gerade einmal 61 statt. Das ganze Jahr sei schon so gut wie ausgebucht gewesen, sagte Hocke. Mit dem Stichtag 16. März hatte das Klubhaus dann aber schließen müssen. Tagungen, Vereinsveranstaltungen und Konzerte mussten ausfallen. „Rund vier Prozent der Veranstaltungen wurden verschoben – erst auf die zweite Hälfte 2020, dann auf 2021“, so Hocke. Inzwischen müssen die ersten Events noch weiter nach hinten rücken.

Klubhaus funktioniert unter Corona-Bedingungen

Statt für die geplanten Events wurde das Klubhaus 2020 vor allem wegen seines vielen Platzes genutzt: Stadtverordnete, Vereine und Firmen hielten im großen Saal ihre Versammlungen ab, Schüler schrieben dort ihre Prüfungen. Auch der Hof konnte für Musikabende, Theateraufführungen und andere Feiern – darunter Einschulungen – genutzt werden. „Das Positive in dem Jahr war, dass wir gesehen haben, dass das Klubhaus bestens für Tagungen, Prüfungen und Versammlungen unter Corona-Regeln geeignet ist“, sagte Hocke. Abstands- und Hygienevorschriften hätten jederzeit eingehalten werden können. „Das ist unser höchstes Gut, dass wir hier kein Risiko eingehen“, so Hocke.

Auch ganz neu entwickelte Formate brachte die Corona-Situation mit sich: In der Lounge des Klubhauses fanden zum Beispiel Aufnahmen für einen musikalischen Adventskalender oder die Reihe „Willkommen im Klub“ statt, die wegen der Pandemie Ende das Jahres lediglich online zu sehen war. Auch den Weihnachtsengeln und der Bibliothek bot die Lounge eine Corona-konforme Alternative, und jetzt hat sogar eine Teststelle dort ihren Platz.

„Langfristige Planungen waren so gut wie unmöglich“

Die größte Herausforderung für das Kultur-Team: „Langfristige Planungen waren so gut wie unmöglich – und sind es bis heute“, sagte Hocke. „Wir können nur immer wieder verschiedene Szenarien durchspielen, um strategische Wege für die Zukunft zu finden.“ Für 2021 sieht die Sachgebietsleiterin einen kleinen Vorteil: Veranstaltungen seien dieses Jahr von vornherein unter Corona geplant worden. „Wir sind inzwischen flexibler und können schnell auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren“, so Hocke.

Planungen unter Corona-Bedingungen seien trotzdem mit „sehr viel Aufwand verbunden“, sagte die Sachgebietsleiterin. „Wir sind dennoch motiviert und haben Zuversicht.“ Das Kultur-Team der Stadt sei bemüht, Nischen zu finden, um Kultur erlebbar zu machen. „Denn wir merken auch, dass viele Leute Hunger nach Kultur haben“, so Hocke.

Das ist der derzeitige Plan für 2021

Darum will das Kultur-Team den Ludwigsfeldern auch 2021 etwas bieten. Derzeit plant es unter anderem ein Festival, bei dem an verschiedenen Orten in der Kernstadt und den Ortsteilen mehrere Veranstaltungen stattfinden sollen, unter anderem eine Silent-Disco, Balkon- und Fahrradkonzerte, ein Sommerkino und eine karibische Nacht. Nach derzeitigem Stand sollen an den einzelnen Events nicht mehr als 500 Menschen teilnehmen, Absperrungen und Kontrollen wären dafür nötig.

„Wir wissen nicht, ob das gehen wird – ob das Wetter und die Eindämmungsverordnung das hergeben“, so Hocke. „Aber sobald wir merken, wir können, führen wir das auch durch.“ Im Moment gehe das Kultur-Team davon aus, dass in der zweiten Jahreshälfte ein Normalbetrieb im Klubhaus möglich ist.

Von Lisa Neugebauer