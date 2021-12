Ludwigsfelde

Eine schöne Bescherung gab es am Dienstagvormittag im Hornbach Baumarkt in Ludwigsfelde. Eine „Weihnachtsmaschine“, gebaut aus zahlreichen Gegenständen führte der Wachtberger Kinetik-Künstler Willi Reiche den Baumarktkunden vor.

Die Weihnachtsmaschine ist aus zahlreichen ausgemusterten Werkzeugen und Gegenständen zusammengesetzt, mal aus dem alltäglichen Leben, mal ist weniger handwerklich versierten Betrachtern die Herkunft unklar. In monatelanger Detailarbeit hat es der Kinetik-Künstler Reiche gebaut und so eine „Maschine“ erschaffen, die den Titel „Schöne Bescherung“ trägt und mit Lichtern, Klängen und Gerüchen vielfältigste Assoziationen zur Weihnachtszeit hervorruft.

Die Weihnachtsmaschine von Willi Reiche, montiert auf einem dreiachsigen Wagen. Quelle: Hornbach

Das Advents-Highlight für die ganze Familie war leider nur für wenige Stunden im Ludwigsfelder Hornbach-Baumarkt zu sehen. Reiche fährt mit ihm von Baumarkt zu Baumarkt, um möglichst viele Hornbach-Kunden damit zu überraschen. Noch am Mittwoch ist es vormittags in Marzahn und am Nachmittag im Hornbach-Baumarkt in Berlin-Bohnsdorf zu sehen. Danach zieht es weiter nach Sachsen.

Seit 1982 erschafft Willi Reiche unter dem Leitgedanken des Upcyclings aus ausrangierten Maschinen, Werkzeugen und Alltagsgegenständen eindrucksvolle Kunstwerke, die außergewöhnliche Geschichten erzählen. Auch seine wundersame Weihnachtsmaschine, ein mehrere Meter großes, fahrbares Vehikel auf sechs eisernen Speichenrädern, hält eine Vielzahl amüsanter Einzelheiten parat: Sterne und Schneeflocken, die mit silbernen und goldenen Reflexen dekorativ glitzern, wurden aus unzähligen Scheren, Nadelhaltern und sonstigen medizinischen Instrumenten gelötet und geschweißt.

Wie ein Magnet

Eine Spekulatiuswalze und Napfkuchenformen wecken Assoziationen zu weihnachtlichen Geruchs- und Geschmacksnoten. Auf einer integrierten Feuerstelle werden Glühwein und Kinderpunsch erhitzt oder Maronen und Mandeln geröstet.

Der Aufbau in Ludwigsfelde erfolgte kurz nach der Fertigstellung der Maschine. „Das war ein eindrucksvolles Erlebnis, das wir so noch nicht in unserem Markt gehabt haben“, kommentierte Marktleiter Maxim Hack das Ereignis. Für die Kunden wirkte die Maschine anziehend wie ein Magnet.

Von Udo Böhlefeld