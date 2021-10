Lausitzer Jahrmarkt gastiert in Ludwigsfelde

Ludwigsfelde

Drei Tage hat es gedauert, bis das Riesenrad stand. „Jetzt ist alles durch“, sagt Joe Probst. Der Schausteller steht am Donnerstagmorgen auf dem Ludwigsfelder Festplatz und überblickt das Gelände. Die Buden sind aufgestellt, die Fahrgeschäfte stehen bereit, ein Mitarbeiter wischt ein letztes Mal über die Theken.

Wenn am Freitag der Lausitz-Jahrmarkt in Ludwigsfelde startet, wird es ein besonderer Tag für Probst und die anderen Schausteller: Es ist das erste Mal nach der Corona-Pause, dass der Rummel wieder in Ludwigsfelde gastiert. „Endlich wieder ein Stück Normalität“, sagt er. In Ludwigsfelde sind Probst und seine Familie keine Unbekannten: Seit 1969 gastiert die Schaustellerfamilie regelmäßig in der Stadt, 2019 gratulierte Bürgermeister Andreas Igel (SPD) zum Jubiläum.

Lausitz-Jahrmarkt nun in Ludwigsfelde

Und dann kam Corona. Volksfeste und andere Veranstaltungen wurden abgesagt, Schausteller standen plötzlich vor großen Fragezeichen. Um sich zu organisieren, rief Probst den Lausitz-Jahrmarkt ins Leben. „Ich dachte mir, herumsitzen geht sowieso nicht.“ Gemeinsam mit 50 anderen Mitgliedern überlegte er, wie Schausteller trotzdem aktiv bleiben könnten.

In Ludwigsfelde laufen die letzten Vorbereitungen für den Herbstmarkt des Lausitzer Schaustellerverbands. Quelle: Johanna Apel

Seit einigen Monaten gastieren sie wieder in Brandenburg und Sachsen. Ludwigsfelde ist die mittlerweile zwölfte Station nach der Corona-Pause, vorher waren Probst und die anderen Schausteller in Senftenberg. Direkt im Anschluss geht es nach Luckenwalde.

Corona-Regeln auf dem Gelände

Jetzt aber erst einmal Ludwigsfelde: Los geht es am Freitag um 14 Uhr. Noch bis zum 17. Oktober wird die Kirmes auf dem Festplatz bleiben, Montag und Dienstag ist jeweils Ruhetag. Am Mittwoch, erklärt Probst, erwartet die Besucher eine Feuershow. An den beiden Freitagen soll es zudem ein Feuerwerk geben. Und auch ein Familientag ist geplant: Am Donnerstag kosten die Fahrgeschäfte weniger Eintritt, auch bei Zuckerwatte und Co. soll es Rabatte geben.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es geht wieder weiter für die Schausteller – und doch müssen sie weiterhin einiges beachten. Neben den Fahrgeschäften stehen Desinfektionsspender, an den Attraktionen sind Ein- und Ausgänge markiert, Schilder weisen auf die Abstandsregeln hin. Das Hygienekonzept habe bisher gut funktioniert, sagt Probst. Und will auch weiterhin darauf setzen: „Wir sind mit Abstand der beste Jahrmarkt“, sagt er und lacht.

Von Johanna Apel