Ludwigsfelde

Die Veranstaltungsreihe „Live in Lu“ geht in eine neue Runde: Am 15. Oktober tritt Timo Gross im Klubhaus auf. Traditionsverbunden und modern wird der Stil des Musikers beschrieben, der vom Musikmagazin „Eclipsed“ sogar als „neuer Held der deutschen Bluesszene“ genannt wurde. Begleitet wird Gross von Alex Bernath am Schlagzeug und Parick Pilasrki am Bass. Der Ludwigsfelder Verein „Musik Leben“ veranstaltet das Konzert.

Los geht es am Freitag um 21 Uhr, der Einlass beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es für 18 Euro (14 Euro ermäßigt) unter www.reservix.de oder www.live-in-lu.de. An der Abendkasse erhalten Kurzentschlosse zudem Karten für 20 Euro. Es gilt die 2G-Regel.

Von Johanna Apel