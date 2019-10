Löwendorfer Geflügelhof liefert täglich 700.000 Eier aus

Ahrensdorf

Mit den Worten „herzlich willkommen im Eierland“ begrüßte Geschäftsführerin Anette Gensch die Jury. Gemeinsam mit ihrem Mann Marian Gensch betreibt sie die Löwendorfer Geflügelhof GmbH seit 1992 in dritter Generation als Familienunternehmen. Ihre Großeltern gründeten den Betrieb 1932, später übernahmen ihn ihre Eltern, bevor er in einer Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) aufging. Nach der Wende löste Anette Gensch den Anteil inklusive zehn Mitarbeitern aus der Genossenschaft heraus.

700.000 Eier verlassen pro Tag die Löwendorfer Geflügelhof GmbH. Quelle: Gerald Bornschein

Mit derzeit 40 Beschäftigten werden täglich 700.000 Eier ausgeliefert, an Feiertagen bis 30 Prozent mehr. Beliefert werden der Einzel- und der Großhandel in gleichbleibend hoher Qualität. Um die Ansprüche der Lebensmittelbranche – wie den strengen IFS-Standard – zu gewährleisten, werden die Mitarbeiter regelmäßig geschult und der Betrieb jährlich zertifiziert. Bei Aldi, Lidl und Rewe sind die Löwendorfer Eier als „ Lebensmittel ohne Gentechnik“ präsent, für das Regionalfenster Brandenburg besitzt das Unternehmen die Bio-Zulassung, für die Packstelle sogar deutschlandweit.

In den drei eigenen Ställen erfolgt die Haltung von 70.000 Legehennen in Bodenhaltung, die pro Jahr 18 Millionen Eier legen. Weitere Bodenhaltungs- sowie Freiland- und Bio-Eier werden zugekauft, sortiert und verpackt. Auch bunte Eier sowie Convenience-Produkte mit Ei kommen nicht aus eigener Produktion. Der vor drei Jahren in eine neue Sortiermaschine investierte Millionenbetrag sorgt für einen stabilen Durchlauf von 108.000 Eiern pro Stunde. Im Jahr kommen insgesamt 150 Millionen Eier aus Ahrensdorf in den Handel.

Die Sortierung und Verpackung der Eier erfolgt sortenrein. Quelle: Gerald Bornschein

Pünktlichkeit ist hier oberstes Gebot, mit vier eigenen Sattelzügen beginnt kurz nach Mitternacht die Auslieferung, jedes Fahrzeug enthält 30 Paletten a 10.800 Eiern. Rund 40 Prozent übernehmen zudem externe Speditionen. Geliefert wird bis Cottbus, Dresden, Leipzig, Hannover, Rostock oder Hamburg. In Berlin und im Umland sind täglich zwei Lkw unterwegs. Drei Mitarbeiter sind in der Woche ab 2.30 Uhr am Berliner Großmarkt Beusselstraße präsent, das Geschäft ist seit 1992 permanent gewachsen.

Der Eiermarkt wächst

Auch der Eiermarkt in Deutschland wächst, das Lebensmittel wird als gesund wahrgenommen. Im Schnitt verspeist jeder Einwohner rund 235 Eier pro Jahr, davon etwa 25 Prozent aus dem Freiland und 15 Prozent Bio-Eier. Die Verpackung erfolgt sortenrein, auch getrennt nach weißen (70 Prozent) und braunen Eiern. An der Packstelle sind 25 Mitarbeiter beschäftigt, doch sowohl die Sortierung nach Gewicht als auch die Qualitätskontrolle erfolgen vollautomatisch. Das menschliche Auge könnte das nicht leisten. Etwa zehnmal am Tag muss entsprechend kundenspezifischer Verpackung umgebaut werden.

Die Arbeit ist körperlich anspruchsvoll, verlangt allerdings keine spezielle Ausbildung. Alles Nötige wird im Prozess beigebracht. Von Montag bis Freitag, vor Feiertagen ausnahmsweise am Samstag, wird in einer Schicht gearbeitet. Bezahlt wird über Tarif mit 13. Monatsgehalt, es gibt Betriebsausflüge und Sommergrillen mit Partnern.

Bio ist beim Löwendorfer Geflügelhof in verschiedenen Zusammenhängen ein Thema. Quelle: Gerald Bornschein

Der Betrieb liegt mitten im Naturschutzgebiet, was eine Erweiterung verhindert. Doch Anette Gensch ist „dankbar für die intakte Umgebung“ und trägt ihren Teil zum Erhalt bei. Rund die Hälfte des durch die Lüftung der Ställe enormen Energiebedarfs wird seit 2013 durch Photovoltaik erzeugt. Die Biodiversität wird durch ein Bienenhotel und viele Grünsträucher gefördert. Gemeinsam mit der FU Berlin wird an der Umstellung der UV-Lichtbehandlung gegen Oberflächenkeime von Quecksilber-Dampflampen auf LED-Leuchten geforscht.

Gut vernetzt

Anette Gensch ist nicht nur Vorsitzende des Geflügelwirtschaftsverbandes Brandenburg, sondern auch im Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft aktiv. In der Region unterstützt das Unternehmen als Partner die Kindertagesstätten der Gemeinde Nuthe-Urstromtal sowie deren Freiwillige Feuerwehr, auch die Feuerwehr der Stadt Trebbin wird gern gefördert.

Von Gerald Bornschein