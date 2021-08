Ludwigsfelde

Das Lu – Open Air Festival 2021 geht seinem Ende entgegen. Die Abschlussveranstaltung findet in diesem Jahr an einem ganz speziellen „Tatort“ statt: Im Innenhof des Gasthofs zum Löwen in Löwenbruch geht es diesmal um Kommissar Andrea Manzetti und den Privatdetektiv Jo Barrus.

Am 21. August ab 17 Uhr präsentiert das Moderatoren-Duo Carla & Gregor einen facettenreichen Cocktail aus Zutaten des Festivals mit einer Open Air-Veranstaltung im Innenhof. Das Programm besteht aus Tanz, Musik, Lesung und Unterhaltung für jung und alt.

Krimi-Autor Jean Wiersch ist vor Ort

Nach 50 Jahren „Polizeiruf 110“ und „Tatort“ als Lieblings-TV-Sendungen der Deutschen nimmt Krimi-Autor Jean Wiersch das Publikum mit in die Welt der Niederungen und Abgründe der Kriminalität. Der Polizeibeamte im Hauptberuf schreibt in seiner Krimireihe Havelkrimi mit viel Lokalkolorit aus Brandenburg an der Havel.

Kommissar Andrea Manzetti und Privatdetektiv Jo Barrus lösen ihre Fälle und greifen dabei gesellschaftlich brisante Themen auf, das alles vor den Hintergründen nachdenklich machender, zeitgeschichtlich relevanter Motive. Nicht nur der Autor wird zu Wort kommen, auch Olaf Lenhardt, Koordinator Prävention bei der Ludwigsfelder Polizei, hat etwas vorbereitet.

Musikalisch steht am Beginn der Veranstaltung das Ludwigsfelder Blasorchester. Und natürlich wird es viel Musik zwischendurch zum Tanzen geben. Dabei sorgt DJ Gregor für die passende Musik-Auswahl für Jung und Alt.

Info: Karten an der Ticketkasse im Klubhaus oder unter www.reservix.de, 12,50 Euro, Einlass 16 Uhr.

Von Udo Böhlefeld