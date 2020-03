Fraktion Option+ für Transparenz und fairen Umgang miteinander

Ludwigsfelde

Nachdem sich die bisherige AfD-Fraktion in der Ludwigsfelder Stadtverordnetenversammlung als Fraktion Option+ neu formiert hat, haben sich die Mitglieder erstmals zu ihren politischen Grundsätzen geäußert. Für die Fraktionsmitglieder sei „der demokratische Auftrag der Bürgerinnen und Bürger über die Interessen einer Partei zu stellen. Das erlangte kommunale Mandat der Fraktionsmitglieder wird daher nicht berührt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Fraktion vom Dienstag. Michael Decker, Marco Jung und Heiko Müller hatten ihre Fraktion umbenannt, nachdem alle drei die AfD verlassen hatten.

Keine Zusammenarbeit mit extremistischen Vereinigungen

Die Fraktion orientiert sich laut der Mitteilung „zukünftig in ihrer Arbeit an der freiheitlich demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland“. Die drei Kommunalpolitiker stellen außerdem klar: „Die Fraktion Option+ lehnt jede Zusammenarbeit mit extremistischen Vereinigungen ab.“ Sie stünden für mehr politische Transparenz, Bürgernähe und den respektvollen Umgang mit politischen Mitbewerbern und Medien sowie für eine Politik des Dialogs und des fairen Umgangs miteinander. „Die Zukunft der Heimat zu entwickeln heißt voranging, dass die Heimat geehrt und geachtet wird, aus der Vergangenheit lernt und anstehende Gefahren anspricht und abwehrt“, schreiben die drei Stadtverordneten. Sie freuten sich, die Arbeit als kommunale Vertretung in Ludwigsfelde aufzunehmen und zu intensivieren.

Von MAZonline