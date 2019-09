1.200 Euro für Märkisches Kinderdorf

Löwenbruch

Die Freude war beiderseits: Jan Scheube vom Lions Club Berliner Ring überreichte der Leiterin des Märkischen Kinderdorfes Iris Wassermann am Donnerstagabend einen Scheck über 1.200 Euro.

Die Spende des Lion Clubs war durch die Zusammenarbeit mit dem BMX- und Varieté-Künstler Frank Wolf zusammen gekommen. Wolf war der Veranstalter der erfolgreichen Teltow-Fläming Show in der ersten Septemberwoche im Ludwigsfelder Klubhaus.

„Erleichtert. Und froh. Und stolz.“

Der Lions Club und der BMX-Künstler hatten sich Anfang des Jahres zur Zusammenarbeit verständigt. Anschließend wurden gut 200 Tombola-Lose verkauft, deren Erlös nun die Spende an das Märkische Kinderdorf ermöglichte. Beim turnusmäßigen Treffen der Clubmitglieder berichtete Wolf über die Organisation der Veranstaltung und über die letztlich erfolgreiche Werbung. So habe er viele Stunden in die Entwicklung der Socialmedia-Werbung gesteckt.

Sieben Besucher seien dann tatsächlich über Facebook zu der Varieté-Show gekommen. Die meisten Besucher habe man durch persönliche Ansprache gewonnen, etwa durch zwei Promotion-Termine bei Edeka Specht. Sein Fazit: Die Veranstaltung sei ein voller Erfolg gewesen, auch mit der Qualität des Bühnenprogramms seien alle ganz und gar zufrieden gewesen. Wolf: „Ich bin erleichtert. Und froh. Und stolz.“

Unerwarteter Geldsegen

Hocherfreut über den unerwarteten Geldsegen sind nun die Kinder im Märkischen Kinderdorf. Die 1.200 Euro sollen dabei helfen, das Außengelände im Bereich des Rodelberges noch attraktiver zu machen. Der Lions Club hatte das Kinderdorf schon Anfang 2017 mit einer Spende bedacht, mit deren Hilfe Spielgeräte erneuert worden waren.

In Kürze wollen die Lions-Mitglieder auch wieder mit dem Verkauf ihres Adventskalenders beginnen, aus dessen Erlösen zahlreiche Projekte unterstützt werden.

Von Udo Böhlefeld