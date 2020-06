Ludwigsfelde

Der Streit um die Garagenflächen in Ludwigsfelde geht in eine neue Runde. Am Dienstagabend versammelten sich etwa 100 Menschen vor dem Ludwigsfelder Klubhaus, um gegen einen möglicherweise drohenden Abriss der Garagen in Ludwigsfelde-Nord zu protestieren. Um 18 Uhr tagte dort die Stadtverordnetenversammlung, um über ein Mammut-Investitionsprojekt für den Schulneubau abzustimmen. Laut den vorläufigen Planungen müssten rund 400 Garagen an der Albert-Schweitzer-Straße dem Bauprojekt weichen.

Standortdebatte: Ludwigsfeldes Bürgermeister Andreas Igel (SPD) bei der Diskussion mit Garagennutzern. Quelle: Feliks Todtmann

Anzeige

Für die Eigner sind die Garagen mehr als bloße Stellplätze für ihre Autos. „Die Garagen sind für viele auch ein Rückzugsort. Hier trifft man sich, bastelt gemeinsam an Motorrädern, hilft einander“, sagt Andreas Kuphal, Vorsitzender einer der drei Garagengemeinschaften. „Die Garagen sind gelebte Nachbarschaft“, meint eine Demonstrantin. Für sie und ihre Mitstreiter sind die Pläne der Stadt eine Kampfansage. Sie fühlen sich von der Verwaltung und den Stadtverordneten übergangen.

Weitere MAZ+ Artikel

Igel : Schulausbau „alternativlos und zwingend notwendig“

Entsprechend aufgebracht ist die Stimmung bei der Protestaktion vor dem Klubhaus am Dienstag. Als Ludwigsfeldes Bürgermeister Andreas Igel ( SPD) aus dem Rathaus tritt, um das Gespräch mit den Demonstrierenden zu suchen, wird er mit Pfiffen und Pfui-Rufen empfangen. Auch er sei nicht glücklich, sagt Igel, wenn die Garagen abgerissen werden müssten. Gleichzeitig habe Ludwigsfelde einen enormen Bedarf an neuen Schulplätzen. „Das sind verschiedene Interessen, für die wir gemeinsam Lösungen finden müssen“, sagt der Bürgermeister.

Stein des Anstoßes: Garagen in Ludwigsfelde-Nord. Quelle: Jutta Abromeit

Ludwigsfelde wächst und das schnell. Vielleicht schneller, als es die 27.000-Einwohner-Stadt verkraften kann. Immer mehr Menschen zieht es in die Stadt vor den Toren Berlins und Potsdams, die Geburtenrate steigt. „Die Gruppe der unter 15-Jährigen ist die am schnellsten wachsende Bevölkerungsschicht“, sagt Bürgermeister Igel am Dienstag. Der Schulausbau sei für ihn daher alternativlos und zwingend notwendig. „Jetzt ist die Zeit gekommen, um wegweisende Entscheidungen zu treffen, die dem Wachstum der Stadt gerecht werden.“

Größtes Infrastruktur-Projekt in der Geschichte der Stadt

Deshalb hat die Stadt ein Mammut-Investitionsprojekt für den Schulneubau auf den Weg gebracht. Mit mehr als 84 Millionen Euro plant Ludwigsfelde den Neubau von zwei Grundschulen sowie die Sanierung und Erweiterung des bisherigen Gebäudes der Kleeblatt-Grundschule – die größte Bildungsinvestition in der Geschichte der Stadt. Und die Zeit drängt: Laut aktuellen Prognosen braucht Ludwigsfelde bis zum Schuljahr 2024/25 insgesamt 30 neue Klassenräume, um allen Kindern der Stadt einen Schulplatz bieten zu können.

Langwierige Verhandlungen über den Kauf neuer Grundstücke kann sich die Stadt nicht leisten. Dies werde „aufgrund der zeitlichen Drucksituation nicht weiter in Betracht gezogen“, wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt. Die Verwaltung setzt laut einer Machbarkeitsstudie auf eigene Flächen. Wie das Garagenareal an der Albert-Schweitzer-Straße.

Dessen Nutzern verspricht Andreas Igel am Dienstag, dass dort „nicht eine Garage abgerissen wird, die nicht abgerissen werden muss.“ Zudem habe er ein neues Gutachten in Auftrag gegeben, wie sich der Schulneubau an der Albert-Schweitzer-Straße ohne die Garagenflächen realisieren lasse. Er sei offen für einen Dialog mit den Garagenvorständen, um gemeinsam eine Lösung zu finden. Dabei erwarte er jedoch deren Mitwirkung. „Ein bloßes Beharren auf dem Status Quo bringt uns nicht weiter.“

Von Feliks Todtmann