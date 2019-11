Unübersehbar wachsen die 108 neuen Wohnungen der städtischen Wohnungsgesellschaft Märkische Heimat an der Clara-Zetkin-Straße. Sie entstehen dort, wo es in einem Plattenbau 2012 eine Gasexplosion gegeben hatte.

Wohnungsbaustelle der kommunalen Gesellschaft Märkische Heimat an der Clara-Zetkin-Straße in Ludwigsfelde; dort entstehen bis 2021 in drei Gebäuden 108 neue Mietwohnungen an der Stelle, an der es in einem vorherigen Plattenbau Mitte 2012 eine Gasexplosion gegeben hatte. Quelle: Jutta Abromeit