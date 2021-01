Ludwigsfelde

Bis auf Menschen aus dem Kreis Oberhavel, Berufspendler und Leute „mit nachvollziehbaren Gründen“, wie es in den Infektionsschutz-Vorschriften heißt, sind in Brandenburg jetzt alle anderen an ihre Landkreise und kreisfreien Städte „angetackert“. Mehr als 15 Kilometer darf sich kein Wanderer und kein Tourist mehr von der Grenze seines Verwaltungsareals weg bewegen. Das heißt für das südliche Umland der Bundeshauptstadt: Diese 15 Kilometer enden für Berliner links und rechts neben der vierspurigen Ausfallachse B 101 ziemlich genau an der Abfahrt Ludwigsfelde.

Aber: Fehlanzeige beim Versuch, jenseits dieser Grenze vor den Toren Berlins wander- oder radfahr-freudige Berliner in freier Natur zu treffen. Aber vorher? Da, am Schwarzen Weg im Industriegebiet Eichspitze, eine Frau, die spazieren geht. Sie macht Pause in einem der windgeschützten Bus-Wartehäuschen. Nach den ersten Sätzen ist klar: keine Berlinerin. Sie ist Genshagenerin, mache nur kurz Raucherpause, dann marschiert sie weiter, einmal rund ums Dorf.

Ein Stück weiter am Bahnhof Ludwigsfelde – auch etwa 15 Kilometer südlich der Berliner Stadtgrenze – treffen wir nur Einheimische und Berliner „mit nachvollziehbaren Gründen“: ein Mann kommt von der Nachtschicht im Industriepark und will „nur noch ins Bett“, wie er mit Ringen unter den Augen erklärt. Aber Einkäufer, zieht es die zum Shoppen nach Ludwigsfelde? Vielleicht in die Ludwig-Arkaden mitten in der Stadt?

Auf dem Parkplatz unter der Autobahnbrücke ist ein ständiges Kommen und Gehen. Die meisten Fahrzeuge tragen das TF-Kennzeichen. Doch halt. Zwischendrin immer wieder PM für Potsdam-Mittelmark, P wie Potsdam oder B für Berlin. Märkisch Oderland (MOL) und Barnim gehört in 15-Kilometer-Sperrkreiszeiten schon zu den exotischeren Kennzeichen.

Neu-Ludwigsfelder hofft auf Erfolg der Corona-Maßnahmen

Doch nicht immer ist auf den äußeren Schein Verlass. Lars Liepner fährt ein Barnimer Auto. Er ist Neu-Ludwigsfelder. „Ich hab beim Umzug nur mein Kennzeichen behalten“, sagt er. „Und die 15-Kilometer-Regel finde ich zu 100 Prozent richtig“, fügt er hinzu. Liepner hat viele Bekannte, „die gehen auf dem Zahnfleisch, Restaurant-Besitzer und kleine Gewerbetreibende“. Deshalb hofft der Zugezogene auf einen schnellen Erfolg der Anti-Corona-Maßnahmen.

Auch ein Ehepaar aus Nudow (Gemeinde Nuthetal) im Nachbarkreis Potsdam-Mittelmark – gerade hat es sich bei Edeka mit Lebensmitteln versorgt – ist für die Maßnahmen. Beide tragen Maske beim Verladen ihres Einkaufs in den Pkw. „Wir unterstützen alles, was der Gesundheit dient“, sagen sie, „also auch die 15 Kilometer. Aber bitte schreiben sie nicht unsere Namen.“ Ein Foto? Nein, sie schütteln den Kopf.

„Die Zahlen müssen runter gehen“

Nebenan parkt Jenny (25), sie fährt ein Auto mit Potsdamer Kennzeichen. „Ich bin nur acht Kilometer bis hierher gefahren“, sagt sie und schält ihren einjährigen Sohn Enno aus seinem Kindersitz. „Ist ja auch richtig mit den 15 Kilometern, die Zahlen müssen unbedingt runtergehen.“ Sie fährt nach dem Einkauf zurück in den Ortsteil Ahrensdorf, wo ihr Mann und sie selbst im Wechsel den Sohn betreuen und im Homeoffice arbeiten.

Wenigstens einer reißt am Ende der Recherche die 15-Kilometer-Marke doch noch: Peter Krüger, ehemals Ludwigsfelder, jetzt Potsdamer. Aber nein, er hat einen nachvollziehbaren Grund: „Ich muss für meine alte Dame zur Bank, da darf ich das.“ Die Einschränkung sieht er kritisch, wie viele der Anti-Corona-Regeln. „Gibt es irgendwelche Beweise, dass das hilft oder geholfen hat?“ Es werde einfach Zeit, dass die Impfungen losgehen.

Abfahrt Ludwigsfelde: Hier ist für Berliner Schluss, sobald die Inzidenz in der Hauptstadt über 200 steigt. Quelle: Jutta Abromeit

15 Kilometer südlich von Berlin

Ist der Wind zu eisig? Hat mitten in einer Arbeitswoche mit Corona-Auflagen kein Berliner Zeit oder Muße, sein Immunsystem an frischer Brandenburger Luft zu stärken wie die Vielwanderin Christine Thürmer? Wir wissen es nicht. Auf der Suche nach Menschen außerhalb des 15-Kilometer-Bereichs stehen wir an der B-101-Abfahrt Ludwigsfelde. Menschen zu Fuß – Fehlanzeige, ein Radfahrer kämpft sich vermummt an der L 79 Richtung Wietstock vorwärts. Nebenan auf dem Acker steht ein Hase. Tatsächlich ein Feldhase, kein Wildkaninchen. Beim ersten Schritt auf ihn zu streckt er seine langen Hinterläufe und verschwindet im Wald. Ihn interessiert keine 15-Kilometer-Regel, kein Corona. So müssen wir Ihnen auch das Interview mit einem echten Feldhasen – vorerst? vielleicht bis Ostern? – schuldig bleiben.

Von Jutta Abromeit und Udo Böhlefeld