Ludwigsfelde

Am Bahnhof in Ludwigsfelde gerieten am Dienstagabend ein 13-Jähriger und ein 17-Jähriger in Streit. Bei der zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen den Bekannten soll es um eine gemeinsame Freundin der beiden gegangen sein. Schließlich eskalierte die Diskussion und der 17-Jährige soll den 13-Jährigen geschlagen haben. Dies sah ein Zeuge und rief die Polizei. Der 17-Jährige verließ den Ort des Geschehens jedoch noch vor dem Eintreffen der Polizeibeamten. Diese nahmen die Personalien sowie eine Anzeige wegen Körperverletzung auf. Die Ermittlungen dauern an.

Von MAZonline