Ludwigsfelde

Das 18. IWL-Rollertreffen war fürs kommende Wochenende geplant, doch Corona ließ auch dieses Event für Fans von Motorroller-Oldtimern platzen. „Wir mussten es auf August 2021 verschieben“, erklärt Ines Krause, die Ludwigsfelder Stadtarchiv- und Museumsleiterin. Bei diesem 18. Rollertreffen in Ludwigsfelde hatte einiges anders sein sollen: Es gab ein neues Konzept und Veranstalter wären zum ersten Mal die Männer und Frauen der Stadtroller-Brigade Ludwigsfelde, eines im Frühjahr erstmals gegründeten Fanclubs im Geburtsort von Pitty, Troll und Co.

Seit dem Frühjahr gibt es auch an der Roller-Wiege der DDR, dem Produktionsort von Pitty, Troll, Berlin und Wiesel, einen Motorroller-Fanclub: die Stadtroller-Brigade Ludwigsfelde; mittendrin Museums- und Stadtarchiv-Leiterin Ines Krause. Quelle: Jutta Abromeit

„Damit haben wir ja auch jüngere Leute mit im Organisationsteam, die manches anders machen als wir Alten“, erklärt Krause und lacht. Dabei ist ihr nicht so richtig zum Lachen zumute – das nun verschobene Treffen wäre ihr letztes als Museumsleiterin gewesen. Sie geht Anfang 2021 in den Ruhestand. Und die in Großbeeren lebende Roller-Legende Manfred Blumenthal, der die Roller im Industriewerk Ludwigsfelde (IWL) nicht nur einst mit baute, ebenso.

Der Diplomingenieur legte gemeinsam mit den Berufskollegen Klaus Marx und Peter Rosenow neben den Produktionserfolgen der Roller „Berlin“, „Pitti“, „Troll“ und „Wiesel“ plus Anhänger „Campi“ zwischen 1953 und 1964 auch Motorroller- und Rennboot-Karrieren auf nationalem und internationalem Parkett hin: Blumenthal und Rosenow waren die ersten Motorboot-Welt- und Europameister der DDR. Und Blumenthal schrieb mit seinem Buch „Die IWL-Motorroller aus dem Osten Deutschlands“ so was wie eine Bibel für Rollerfans. Auch er hat inzwischen die 80 überschritten und sagt: „Mir fällt nach all den Jahren nicht mehr so sehr viel Neues ein, deshalb ist es gut, wenn andere den Staffelstab jetzt übernehmen.“

Solche Bilder mit mehr als 200 Teilnehmern – hier ein Foto vom 15. IWL-Rollertreffen auf der Festwiese in Ludwigsfelde – gibt es dieses Jahr nicht. Quelle: Jutta Abromeit

Anders soll zum Beispiel der Ablauf des Rollertreffens sein: „Wir werden am Samstag das Turnier mit Geschicklichkeitsfahren haben und am Sonntag den Corso durch die Stadt und die Ortsteile“, sagt Ines Krause. Erst danach gebe es beim Abgeben der Startnummern die Erinnerungsplakette. Für die gibt es im Moment noch zwei Überlegungen: Soll darauf die Jahreszahl 2020 oder 2021 stehen? „Denn wir haben ja dieses Jahr 60 Jahre Produktionsstart des Anhängers Campi“, erklärt die Museumsleiterin. Aber Blumenthal ist sich ziemlich sicher: „Nächstes Jahr stehen diese beiden Zahlen auf der Plakette: 60 Jahre Campi und 2021. Denn später will niemand zu 2020 immer dazu sagen müssen: ,Das war 2021.’“

Rollertreffen künftig in ungeraden Jahren

Das scheint auch angesichts der Konsequenzen aus dieser Verschiebung sinnvoll: „Mit der Verlegung ins nächste Jahr werden auch alle folgenden Rollertreffen nun in den ungeraden Jahreszahlen stattfinden“, erklärt Ines Krause. „Denn in den Jahren dazwischen haben wir ja immer die W50/L60-Nutzfahrzeugtreffen. Und das alles in einem Jahr geht nicht, das übersteigt sowohl die Möglichkeiten der Veranstalter als auch die der Stadt.“

Die Verlegung des bundesweit bekannten Rollertreffen-Termins in Ludwigsfelde hielt und hält übrigens etliche Roller-Freunde nicht davon ab, dennoch in die Motorroller-, Autowerker- und Industriestadt zu kommen. Denn Übernachtungsmöglichkeiten für diese mehrtägige Veranstaltung alle zwei Jahre im August müssen rechtzeitig gebucht sein. Und so machen die Roller-Opas aus dem Erzgebirge wie sonst auch im Ortsteil Kerzendorf Station und verbringen ein paar Urlaubstage hier. „Die sind richtig traurig, dass das Museum aus Personalmangel nicht aufmachen kann“, erklärt Krause.

Jörg Hinz und seine Frau Ilona auf einem Roller „Berlin“ im alten Fährhafen von Saßnitz auf Rügen. Quelle: Privat

Auch der aus Ludwigsfelde stammende Moderator und Entertainer Jörg Hinz ist traurig. Er hätte die zuletzt mehr als 200 Teilnehmer und ihre begleitenden Freunde und Familien im Festzelt unterhalten. Auch er fährt seit zwei Jahren einen in seiner Heimatstadt Ludwigsfelde hergestellten Roller „Berlin“. Damit legte er allein dieses Jahr schon mehr als 1.000 Kilometer zurück, wie er sagte. Die Wochenende im August 2021 hält er sich frei, denn noch steht der genaue Termin für das 18. IWL-Rollertreffen nicht genau fest, da muss sich die Stadtroller-Brigade nach der Situation und anderen Treffen in der Szene richten.

Von Jutta Abromeit