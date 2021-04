Ludwigsfelde: 24-Stunden-Warnstreik bei Mercedes

Ludwigsfelde

Die Produktion im Sprinter-Werk von Mercedes in Ludwigsfelde ruht seit Donnerstagabend 22 Uhr. Mit Beginn der Nachtschicht trat die Belegschaft in einen 24-Stunden-Warnstreik. Damit beteiligen sich die mehr als 2000 Mercedes-Werker an den landesweiten Warnstreiks der IG Metall.

24-h-Warnstreik der IG Metall bei Mercedes In Ludwigsfelde; hier das gesperrte Südtor Quelle: Jutta Abromeit

Es geht in der aktuellen Tarifrunde nicht nur um die Beteiligung der Arbeitnehmer am Erfolg der Branche, sondern auch um ein tarifliches Angleichungsgeld, das den Nachteil der wöchentlich drei Stunden längeren Arbeitszeit im Osten ausgleichen soll. „Mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung ist es endlich an der Zeit, auch Schritte in Richtung Angleichung der Arbeitsbedingungen zu gehen“, erklärte Tobias Kunzmann von der IG-Metall-Verwaltungsstelle in Ludwigsfelde.

Über den Wechsel von der Früh- zur Spätschicht am Freitagmittag trafen sich Mercedes-Mitarbeiter zur Kundgebung vor dem Südtor, begrüßt wurden Vertreter anderer Firmen der Metall-Branche in der Region und von den Daimler-Kollegen in Berlin-Marienfelde.

Von Jutta Abromeit