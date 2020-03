Zukunft oder Strahlengefahr?

Ludwisfelde

Die einen sind ausdrücklich dafür, die anderen absolut dagegen, dass Ludwigsfelde zu den ersten bundesweit 67 Kommunen gehört, die ein so genannter 5G-Standort werden, also die nächste Kapazitätsstufe für Mobilfunk-Kommunikation bekommen. Kurz vor Weihnachten hatte die Stadt in Berlin den Fördermittelbescheid über 100.000 Euro von Andreas Scheuer ( CSU) bekommen, dem Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur.

Jüngst ging es in der Stadtverordnetenversammlung nun darum, eine überplanmäßige Ausgabe für zwei Förderprojekte in den Ludwigsfelder Stadthaushalt aufzunehmen. Eine davon ist ein 5G-Standort in der Hauptstadtregion. Mit großer Mehrheit wurde dieser im Vorjahr noch nicht bekannten Ausgabe zugestimmt; die dreiköpfige Fraktion Option plus und AfD-Stadtverordneter Eberhard Grünert stimmten dagegen beziehungsweise enthielten sich der Stimme.

Vögel nutzen die Hochhaus-Antennen gern als Ausguck. Quelle: Jutta Abromeit

Bürgermeister Andreas Igel ( SPD) bezeichnete in seinem erstmals gegebenen Quartalsbericht diese 100.000 Euro Fördergeld für eine 5G-Anlage in Ludwigsfelde als einen Schritt zur Stadt der Zukunft. Fraktionsvorsitzender Martino Persky und die Christdemokraten unterstützten diesen Beschluss ausdrücklich: „Auch deshalb, weil wir uns hier im Wettbewerbe mit anderen Gemeinden befinden.“ Da sei das der richtige Weg nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Privatpersonen, das würde zum Ansehen der Kommune und dem Vorsprung Rechnung tragen, so der Fraktionschef.

Noch ist unklar, wo in Ludwigsfelde eine 5G-Antenne steht

Der AfD-Stadtverordnete Grünert dagegen sieht mit dieser Entscheidung eine große Strahlengefahr. Er sagte, es sei noch nicht abschließend untersucht, aber es bestehe der Verdacht, dass die Strahlung solcher Antennen verschiedene Krebsarten hervorrufe. Grünert erklärte: „Es kann also sein, dass sich Ludwigsfelde nicht zu einem Zukunftsstandort entwickelt, sondern zu einem Menschenvernichtungsstandort.“

Mit dem Fördergeld muss die Stadt bis 30. Juni ein 5G-Konzept für ihre Industrieparks und Gewerbegebiete erstellen. Auf die MAZ-Nachfrage im Rathaus, ob es bereits Optionen für einen solchen 5G-Standort oder mehrere Antennen gebe, verwies Steffi Schmoz von der Stabsstelle Wirtschaftsförderung darauf, dass das Konzept mit dem Beschluss jetzt erst erstellt werden könne.

Von Jutta Abromeit