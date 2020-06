Abriss am Flussviertel für 170 neue Wohnungen

Ludwigsfelde

Unübersehbar reißen Bagger und Bauleute am Ludwigsfelder Flussviertel jetzt alte Gebäude ab: die frühere Gaststätte „ Rosengarten“ und das Fiat-Autohaus sowie die große Halle, in der bis vor drei Jahren ein Supermarkt und Spielcasinos betrieben wurden. Damit scheint für viele, die in der Zuzugsstadt sehnlich auf eine Mietwohnung warten, der Baustart für 170 Wohnungen näher zu rücken; den hatte die Stadt im Januar für „spätestens bis Jahresende“ in Aussicht gestellt. Avisiert sind dort seit Jahren mehrgeschossige Staffelbauten, also Häuser unterschiedlicher Höhe.

Ein Bauschild gibt es noch nicht. Mit einer öffentlichen Informationsveranstaltung hatte die Verwaltung bereits im September 2017 Spekulationen die Grundlage entziehen und „für Transparenz sorgen“ wollen, wie es damals aus dem zuständigen Sachgebiet Bauleitplanung hieß. Vorgestellt hatte der Berliner Architekt Thilo Türke das Projekt im Rathaussaal. Die letzte Information aus der Verwaltung war im Januar der Satz von Bürgermeister Andreas Igel ( SPD), das Gelände sei „von einer Familie an ein Konsortium weiterverkauft“.

Das war der Eingang zum „Rosengarten“. Quelle: Jutta Abromeit

Verkauft wurde das Areal tatsächlich inzwischen mehrfach. Ursprünglich gehörten die rund 1,2 Hektar dem Ludwigsfelder Unternehmer und Autohaus-Chef Dirk Maier, dann wurde es an eine irische Firma verkauft. Auch die veräußerte es weiter. Auf die Frage an den Architekten, ob sein Entwurf noch realisiert wird, erklärte Türke am Donnerstag: „Das Gelände ist verkauft und ich weiß nicht, ob und was von unserem Entwurf übrig geblieben ist.“

Bei der Recherche im Internet ist schließlich zu erfahren, dass die Firma Evanka Invest dieses Ludwigsfelder Quartier entwickelt. Zu deren verkauften Objekten gehört danach bereits auch der Sonnenhof Ludwigsfelde. Zu lesen ist auf der Evanka-Homepage: „Seit September 2016 haben wir in sechs Projekte mit unterschiedlichen Ansätzen investiert: vom Grundstücksankauf über die Entwicklung von Mehrfamilienwohnhäusern in Ludwigsfelde, Spandau oder Pankow bis zur finanziellen Zusammenarbeit mit etablierten Unternehmen für ein Projekt in Lichtenberg oder den Kauf von 58 neuen Wohnungen am Potsdamer Platz.“ Rathauschef Igel bestätigt den Investor und sagte am Donnerstagabend: „Für dieses Projekt ist inzwischen eine eigene Ludwigsfelder Firma gegründet.“ Die gehe so schnell wie möglich selbst an die Öffentlichkeit, so der Bürgermeister.

Wohnungsbau mit Lärmschutz und Tiefgarage

Für das Gelände an der Jet-Tankstelle, die Bestandsschutz hat, gibt es einen gültigen Bebauungsplan, er trägt die Nummer 36. Danach dürfen zwischen Potsdamer, Donau- und Rheinstraße mehrgeschossige Gebäude entstehen, die einen Übergang von den Ein- und Zweifamilienhäusern des Flussviertels zu den Punkthäusern an der Donaustraße und den Wohnblöcken im Stadtteil West bilden sollen. Den Bau eines Supermarktes dort hatten die Stadtverordneten dem ersten potenziellen Investor bereits verwehrt, um keine Konkurrenz zu den Geschäften der Neuen Mitte zu schaffen. Kleine Gewerberäume in Erdgeschossen soll es dennoch geben.

Außerdem schreibt das Planungsrecht vor, dass an der Potsdamer Straße und direkt neben der Tankstelle so wenig Fenster wie möglich beziehungsweise Fenster mit Festverglasungen eingebaut werden, um den Lärm für künftige Bewohner zu minimieren. Zu den Bedingungen für den Investor gehört wegen der äußerst angespannten Parkplatz-Situation in diesem Teil der Stadt auch eine zentrale Tiefgarage. Die muss zudem mit Erde bedeckt sein, um in dem künftigen Quartier Grünflächen zu schaffen.

Von Jutta Abromeit