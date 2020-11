Ludwigsfelde

Noch bis zum Jahresende wird die Albert-Schweitzer-Straße am Krankenhaus in Ludwigsfelde gesperrt sein, einschließlich Besucher-Parkplatz. „Die Bauarbeiten liegen im Plan“, heißt es aus der Pressestelle der Stadt, Ziel sei es nach wie vor, die Bauarbeiten in diesem Jahr abzuschließen.

Diese Vollsperrung bei der Straßenerneuerung mit Verlegung des Regenwasserkanals sowie der Regenwasser-Reinigungsanlage begann Anfang August. Als Ersatz für die gesperrte Straße ist eine Umleitung ausgewiesen, für den gesperrten Parkplatz hatte die Stadt die Parkplätze vor dem Waldstadion und die Parkflächen am Krankenhaus über die Zufahrt Straße der Jugend empfohlen.

Von Jutta Abromeit