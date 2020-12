Ludwigsfelde

Die Albert-Schweitzer-Straße in Ludwigsfelde ist für den Verkehr freigegeben, auch der zweite Bauabschnitt ist fertig. Das meldet die Stadtverwaltung direkt vor Weihnachten. „Die Buslinie wird voraussichtlich im Januar wiederaufgenommen. Die nötigen Informationen dazu können Sie auf der Homepage des Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH erfahren“, heißt es außerdem in der Pressemitteilung aus dem Rathaus. Teil zwei des grundhaften Ausbaus dieser Straße direkt am Evangelischen Krankenhaus war im Frühjahr begonnen worden.

Der Parkplatz am Krankenhaus könne derzeit jedoch noch nicht freigegeben werden, heißt es weiter, er müsse noch freigeräumt und gereinigt werden. Aber „ab Mitte Januar wird auch diese Fläche wieder für die Öffentlichkeit nutzbar sein“, steht in der Presseinformation. Als Ersatz für den gesperrten Parkplatz hatte die Stadt die Parkplätze am Waldstadion und die Parkflächen am Krankenhaus über die Zufahrt Straße der Jugend empfohlen.

Als Restleistungen werden, sobald das Wetter es zulasse, einseitig wie schon im ersten Straßenabschnitt Parkflächen auf der Fahrbahn markiert, ebenso würde noch ein Teil der endgültigen Beschilderung aufgestellt. An dem jetzt fertigen Straßenabschnitt von der Märkischen Straße bis zur Straße der Jugend wurde eine Regenentwässerung hergestellt, die Gehwege wurden nach technischen Anforderungen ausgebaut und die Fahrbahn ist nun grundhaft erneuert.

Zusätzlich sei die Ableitung des Regenwassers neuen Gegebenheiten angepasst und eine Regenwasser-Reinigungsanlage dem Regenwasser-Sickerbecken Nord vorgeschaltet worden, teilt die Verwaltung mit. Ebenso sei der Auslauf in das Sickerbecken technisch auf Vordermann gebracht worden. Zudem wurden bei diesen Bauarbeiten beide Bushaltestellen am Krankenhaus barrierefrei umgebaut. Und bei diesen Bauarbeiten „haben die Stadtwerke Ludwigsfelde auch einen Abschnitt der im Straßenraum liegenden Heiztrasse erneuert“, heißt es abschließend.

Von Jutta Abromeit