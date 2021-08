Ludwigsfelde

Jetzt ist es soweit – eine der hässlichsten Ecken von Ludwigsfelde verschwindet: Die alte Wäscherei zwischen Joliot-Curie-Platz und Ostverbinder wird zur Pension umgebaut. Inzwischen ist das frühere Gebäude des volkseigenen Dienstleistungskombinats (DLK) entkernt und das Dachgestühl ist komplett verschwunden.

Gekauft hatten das Areal direkt an Bahntrasse und Autobahn zwei Ludwigsfelder, Bauunternehmer Lars Grabarse und Maurermeister Uwe Niemann. „Es hat deutlich länger gedauert als erwartet, die Baugenehmigung zu bekommen“, sagt Grabarse, doch nun liefen die Bauarbeiten nach Plan.Bis zum Frühjahr soll die Pension mit 154 Betten fertig sein, ein Großunternehmen will sie in Dauermiete nehmen.

Von Jutta Abromeit