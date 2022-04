Ludwigsfelde

Wo sich Menschen treffen, entsteht oft Müll, was natürlich nicht jedem passt. Das gilt auch für das neuen Bubble-Tea-House in der Potsdamer Straße „Gong Tea“. Gäste freuen sich über eine neue Trend-Location in der Stadt und über exotischen Teegenuss. Eine Anwohnerin hingegen ärgert sich über überquellende Mülleimer und Papierkörbe und achtlos abgestellte Fahrräder, die auch gern mal einen Hauseingang blockieren, da Fahrradständer fehlen.

Nun ist das mit dem überquellenden Papierkorb vor dem Laden so eine Sache: Da es sich um einen städtischen Papierkorb handelt, ist der Inhaber, Pham Cong Hoang, nicht in der Pflicht. Allerdings wird der Mülleimer nach Aussage einer Anwohnerin fast ausschließlich von Gästen des Lokals befüllt, was Pham schon etwas angeht. Schließlich hat die Stadt diesen Mehrbedarf bei der Planung noch nicht berücksichtigen können. Und wer möchte seinen Tee vor oder in einem Lokal genießen, vor dem sich der Müll stapelt.

Inhaber von Bubble-Tea-Laden hat nicht mit so viel Müll vor dem Laden gerechnet

Pham Cong Hoang hat wohl selbst kaum damit gerechnet, seine ausgegebenen Becher, Deckel und Strohhalme vor dem Laden wiederzufinden. Schließlich handelt es sich bei Bubble Tea um ein typisches To-go-Getränk. Der Müll müsste theoretisch also irgendwo in der Stadt landen, aber nicht vor dem Laden. Ein eigens vom Personal direkt vor dem Teehaus aufgestellter zusätzlicher Mülleimer reicht offenbar nicht aus.

Nun sind Inhaber und Mitarbeiter natürlich an einem guten nachbarschaftlichen Verhältnis interessiert. Zudem macht sich zu viel Müll gerade bei einer Neueröffnung gar nicht gut. Auf Anfrage der MAZ haben sich dann auch sämtliche Mitarbeiter bereit erklärt, sich des Müllproblems anzunehmen. Ob eine Nachfrage und ein paar wohlgemeinte Worte aus der Nachbarschaft ausreichen, wird sich zeigen. Die E-Mail einer Anwohnerin an die Redaktion der MAZ lässt indes auf eine einvernehmliche Beilegung des Konflikts hoffen. Frau B. schreibt, dass sie den städtischen Papierkorb nach einem Kinobesuch leer und sauber vorgefunden hätte. Ob das so bleibt...?

Plastikbecher sind in der EU noch erlaubt

Besser wäre es, ganz auf Einwegbecher zu verzichten. Es ist ja kein Geheimnis, dass Mensch und Umwelt unter dem stetig wachsenden Plastikmüllberg leiden. Ohnehin sind viele Einweg-Produkte seid dem 3.Juli 2021 EU-weit verboten. Allerdings gilt das bisher nicht für Trinkbecher aus Plastik. Zwar bestehen die meisten Becher für Heißgetränke aus Pappe, sie sind jedoch mit einer Kunststoffbeschichtung überzogen.

Klar, eine Umstellung auf Mehrwegbecher ließe sich schwer mit dem To-go-Konzept vereinbaren. Becher gegen Pfand ausgegeben oder Gäste, die ihren eigenen Becher mitbringen oder diesen im Lokal erwerben können, wird nicht jedem Gast zusagen. Trotzdem, das Verbot auch für Plastikbecher wird wohl kommen, Inhaber von To-Go-Geschäften müssen sich sowieso Gedanken machen.

Von Thomas Nitz