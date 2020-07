Ludwigsfelde

Kaum etwas hat die Industriestadt Ludwigsfelde bisher unversucht gelassen, um der Müllberge im Ort Herr zu werden. War es vor Jahren eine von Evelin Stöber, der Chefin des Kommunalservice, initiierte Plakat-Aktion, versuchen es Bürgermeister und Stadtverordnete jetzt nach der Corona-Zeit mit den geschlossenen Recyclinghöfen und neuen Müllbergen wieder mit einem Appell: „Bitte halten Sie Ihre Stadt sauber!“

Bilder von solchen Müllbergen in der Natur finden sich auf verschiedenen Ludwigsfelder Facebook-Gruppen immer wieder. Quelle: Privat

Zahlen und Fakten, die zu solchem Appell führten, nennt Ordnungsamtsleiter Henry Nottrott. Im MAZ-Gespräch sagt er: „Elf abgestellte Autos haben wir in einem Monat registriert.“ Solche Wracks würden Besitzer am liebsten innerstädtisch abstellen. Müllsäcke und Sondermüll würden dagegen in den Wald gebracht und Schrott-Fahrräder am liebsten am Bahnhof abgestellt, so Nottrott. Er verstehe nicht, warum Leute, die Verstöße sehen, nicht selbst Bilder machten, die heute meist schon GPS-Daten enthalten, und an Behörden schicken. „Wir sind zurzeit wirklich so was wie eine Schaltzentrale zwischen Bürgern und Behörden. Wie oft müssen wir Grundstückseigentümer ermitteln.“

Inzwischen sei wegen großer Berge Sondermüll im Stadtgebiet mehrfach die Kripo hier gewesen, so der Ordnungsamtsleiter. In jüngster Zeit gehe es auffallend oft um den Verdacht von banden- und gewerbsmäßigem illegalen Entsorgungshandel. Nottrott erklärt: „Firmen berechnen die regulären Entsorgungspreise, stecken sich das Geld ein und schütten den Mist in die Landschaft.“ Deshalb empfiehlt er: „Lassen Bürger jemanden anders als den hiesigen Abfallzweckverband alte Sachen abholen, sollten sie sich von Fremdfirmen einen Entsorgungsnachweis zeigen lassen.“

Zu diesen Müllbergen am Feldrand im Stadtteil Struveshof wurde letztlich die Kripo gerufen wegen des Verdachts bandenmäßiger illegaler Abfall-Entsorgung. Quelle: Jutta Abromeit

Ob ein Müll-Appell tatsächlich hilft, ist fraglich, einige Stadtverordnete hatten sich bei der Abstimmung darüber deshalb auch der Stimme enthalten. Dieser Appell kommt neben Verwaltungschef Andreas Igel und Bettina Lugk (beide SPD), der Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung, von den Fraktionen SPD, CDU, Linke/Filu und der Vereinten. Einen Abschnitt lang wird beschrieben, was in den zurückliegenden Wochen an Müll gefunden wurde: von leeren Kaffeebechern über gebrauchte Windeln bis hin zu Haushalts- und Sondermüll. „Die rücksichtslos entsorgten Abfälle verschandeln nicht nur unsere schöne Stadt, sondern sind auch eine Gefahr für tobende Kinder, Haustiere und wilde Tiere“, heißt es. Vor allem Glasscherben führten zu schweren Verletzungen, zudem würden Ungeziefer und Wildschweine angelockt.

Diese Asbest-Platten wurden mitten im Genshagener Forst abgeladen. Quelle: Jutta Abromeit

Damit Einwohner, Gäste und Besucher sich in der Kernstadt und den Ortsteilen wohl fühlen und erholen können, sollte auch jeder mithelfen, Müll in die dafür vorgesehenen Behälter zu werfen, heißt es im Appell. Sollten Behälter mal voll sein, so die Bitte, solle der nächste genommen werden oder leere Verpackungen ganz zur Not auch erst zuhause entsorgt werden. Besser als das alles sei es jedoch, Mehrweg-Behälter zu verwenden.

Stadt will Behälter notfalls öfter leeren

Von Seiten der Stadt werde versucht, vorhandene Müllbehältnisse regelmäßig und bedarfsgerecht zu leeren. Gebe es irgendwo zu lange Leerungsintervalle, sollten Bürger das ebenso melden wie Personen, die beim illegalen Entsorgen gesehen würden. Das wird bereits rege gemacht, auf dem Ludwigsfelder Bürgerportal Maerker finden sich wöchentlich neben kaputten Straßen und Wegen vor allem Müll-Hinweise. Am 30. Juni schrieb jemand allerdings: „Der Müll ist immer noch da, nur man sieht ihn nicht mehr, weil der Mais hoch gewachsen ist.“ Dieser Jemand fragt: „Warum sollen wir aufmerksamen Bürger solche Vergehen künftig melden, wenn außer einem Danke nichts passiert?

Screenshot vom Bürgerportal Maerker. Quelle: Jutta Abromeit

Doch wie bei allen Problemen: Was reibungslos und leise funktioniert, wird kaum beachtet. So sammeln viele Bürger unaufgefordert Müll, ob das an Badestellen in Siethen und Ahrensdorf, im Wald am Pechpfuhl oder auf dem Weg durch den Wald von der Liebknecht-Straße zur Kaufland-Kreuzung. Ein Jahr ist übrigens die Jugend-Putzinitiative am Skate-Areal Aktivpark her: Der Citytreff-Jugendrat sorgte dafür, dass Besen und Schaufel zum Abholen bei Edeka deponiert wurden. Sozialarbeiter Patrick Walter vom Citytreff sagt heute: „Das klappt unterschiedlich gut.“

Mitarbeiter des Kommunalservice in Ludwigsfelde sammeln Müll im Aktivpark. Quelle: Kevin Senft/Stadt Ludwigsfelde

Doch eines funktioniere auf jeden Fall: „Direkt auf der BMX-Strecke sorgen die Sportler selbst dafür, dass nichts rumliegt, und ermahnen die, die was hinschmeißen.“ Das machten sie schon deshalb, um nicht zu stürzen und sich zu verletzten und aus Angst um ihre Reifen.

Von Jutta Abromeit