Ludwigsfelde

Auf der Potsdamer Straße gilt zwischen Straße der Jugend und Fuchsweg nun Tempo 30: Mitarbeiter der Straßenmeisterei haben am Montag die entsprechenden Schilder angebracht. Angeordnet hatte das der Landkreis Teltow-Fläming, denn die Hauptstraße, die mitten durch Ludwigsfelde führt, ist eine Landesstraße.

Durch die Geschwindigkeitsreduzierung sollen die Anwohner der Potsdamer Straße vor Verkehrslärm geschützt werden. Eine Lärmberechnung vom April dieses Jahres hatte gezeigt, dass die Richtwerte an mehreren Stellen der Potsdamer Straße überschritten wurden. Laut Landkreis ist das Tempolimit sowohl am Tag als auch in der Nacht nötig, daher gelten nun durchgehend 30 Stundenkilometer.

Von Lisa Neugebauer