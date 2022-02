Während die Bundesaußenministerin zuletzt fünf Länder in sechs Tagen besuchte und mit Krisen-Diplomatie alle Hände voll zu tun hatte, gönnte sie sich einen Besuch in Ludwigsfelde – in ihrem Brandenburger Wahlkreis. Dort machte sie sich ein Bild über die Corona-Lage in Krankenhäusern.