Ludwigsfelde

Ein polnischer Lkw, der Neuwagen und Gas-Fahrzeuge transportierte, ist Heiligabend auf der A 10 bei Ludwigsfelde durch einen Brand komplett zerstört worden. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 300.000 Euro.

Der Verekhr musst um die Unfallstelle geleitet werden. Teilweise wurde die Autobahn Richtung Hamburg voll gesperrt. Quelle: Julian Stähle

Der Auto-Transporter geriet am späten Donnerstagabend gegen 22 Uhr auf dem südlichen Berliner Ring zwischen Anschlussstelle Ludwigsfelde-Ost und -West in Brand. Der polnische Lkw-Fahrer bemerkte während der Fahrt, dass sich am Fahrzeug Rauch entwickelte. Er hielt daraufhin auf dem Standstreifen an. Dort fing dann der Transporter samt der geladenen Fahrzeuge Feuer.

Die Feuerwehr sah bereits auf der Anfahrt zum Unfallort einen Feuerschein und die starke Rauchentwicklung. Vor Ort gab es kleinere Explosionen, die offenbar durch die Gasfahrzeuge entstanden. Die Feuerwehrleute bekämpften sofort den Brand. Dazu hatte die Polizei die Autobahn in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt.

Die Autos auf dem Transporter wurden völlig zerstört. Quelle: Julian Stähle

Die Feuerwehr musste einen massiven Löscheinsatz mit speziellen Schaummitteln durchführen und konnte so das Feuer unter Kontrolle bringen. Dazu richteten die Feuerwehrleute einen Pendelverkehr ein, um ausreichend Wasser an der Einsatzstelle zu haben. In der Stadt wurde deshalb ein Standrohr gesetzt, um das Wasser schnell an die Einsatzstelle zu beförder. Es mussten mehrere Schläuche verlegt werden und immer wieder neue Materialen wie Atemschutzgeräte zum Brandort gebracht werden.

Der Einsatzleiter sagte anschließend, dass es zwar traurig sei, zu Heiligabend Einsätze fahren zu müssen – jedoch sei die Feuerwehr 365 Tage im Jahr für die Bürger und Bürgerinnen im Einsatz. Der Lkw wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Ursache des Brandes aus.

Von Julian Stähle