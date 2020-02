Ludwigsfelde

Unbekannte betraten in der Nacht zu Donnerstag das Gelände eines Autohauses im Nuthedamm in Ludwigsfelde und versuchten, zwei Transporter der Marke Fiat zu entwenden. Die Diebe blieben erfolglos, verursachten an beiden Fahrzeugen aber einen Sachschaden von ungefähr 500 Euro. Die Mitarbeiter des Autohauses hatten unwissend die Spuren an den Fahrzeugen verfälscht.

Ebenfalls in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag hatten sich Unbekannte in Ludwigsfelde an einem Pkw Audi zu schaffen gemacht. Auch hier konnten sie das Fahrzeug nicht stehlen, beschädigten jedoch den Lack und die Türverkleidung des Audis. Der entstandene Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Von MAZonline