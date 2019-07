Ludwigsfekde

Bei einer 35-jährigen Autofahrerin, die die Polizei am Freitag gegen 11.20 Uhr in der Donaustraße in Ludwigsfelde kontrolliert hat, schlug ein Drogentest auf Amphetamine an. Sie musste eine Blutprobe abgeben und muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Von MAZonline