Ludwigsfelde

Auf der Kreuzung zwischen Dachsweg und Iltisweg kam es am Dienstag zu einem Unfall. Nachdem die 32-jährige Fahrerin eines Mazda am Nachmittag ein Stoppschild an der Kreuzung zwischen Dachsweg und Iltisstraße in Ludwigsfelde übersehen hatte, kam es zu einer Kollision mit einem 79-jährigen Radfahrer. Der Mann stürzte und verletzte sich, woraufhin er von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Polizeibeamten nahmen den Verkehrsunfall auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr.

Von MAZonline