Ludwigsfelde

In Höhe der Kreuzung Potsdamer Straße Ecke Donaustraße haben Baumarbeiter am Dienstag zwei große Pappeln am Straßenrand gefällt. Grund ist, dass die Stadtwerke im Zuge der Bauarbeiten rund um die Tankstelle an die darunter liegenden Leitungen müssen.

An der Ecke Potsdamer Straße / Donaustraße fällen Baumarbeiter zwei Pappeln. Quelle: Lisa Neugebauer

„Das war schon eine Schnapsidee, die überhaupt da anzupflanzen“, sagt Ralf Bretschneider, Sprecher der Stadtwerke auf MAZ-Anfrage. Schon damals sei klar gewesen, dass sich darunter unter anderem die Fernwärme befindet. „Es stand schon vor zehn Jahren fest, dass die Bäume irgendwann weg müssen.“ Für die zwei gefällten Bäume fänden Ersatzpflanzungen statt, erklärt Bretschneider.

Weitere Bauarbeiten beginnen im Frühjahr

Jetzt ist es also so weit. Im Frühjahr wollen die Stadtwerke mit den Tiefbauarbeiten beginnen. Dann sollen die Fernwärmeleitung erneuert, die Stromleitung saniert und die Gasleitung verstärkt werden, erklärt Bretschneider. Der Ausbau ist unter anderem nötig, um die Neubauten in Ludwigsdorf zu erschließen.

Außerdem soll die Ecke um die Tankstelle demnächst erneuert werden: Die Berliner Firma Evanka Invest will dort am Tankstellen-Gelände zwischen Potsdamer und Rheinstraße das Ludwig Quartier errichten. Geplant sind insgesamt elf Häuser mit 100 Wohnungen, zwei Gewerbeeinheiten und circa 161 Tiefgaragenparkplätzen.

Von Lisa Neugebauer