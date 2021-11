Ludwigsfelde

Der Bau der neuen Kita am Westverbinder in Ludwigsfelde rückt immer näher. Wie die Stadtverwaltung nun bestätigte, wurde der Bauantrag eingereicht. Läuft alles wie geplant, kann es Ende des Jahres zu einer Baugenehmigung kommen. Bis es soweit ist, muss jedoch noch einiges geprüft werden: Wie Stadtsprecher Kevin Senft erklärt, laufe parallel die Prüfung verschiedener Aspekte – etwa der Statik oder des Brandschutzkonzepts.

Die Stadt erwartet, dass die Baugenehmigung noch in diesem Jahr kommt – und dass dann Anfang 2022 die ersten Bäume gefällt werden können. Derzeit bearbeite man auch noch Anträge, um das Gelände an Trink- und Abwasser sowie Elektrizität und Telekommunikation anzuschließen, so Senft.

Für Kita mussten Bäume weichen

Wie berichtet, sollen künftig 230 Kinder in der neuen Kita unterkommen. In dem etwa 1800 Quadratmeter und zweigeschossigen Gebäude sind Angebote wie eine Küche, einen Bewegungsraum und sogar eine Logopädie geplant. Das Gelände befindet sich auf einem Waldstück – und einige Bäume sollen stehen bleiben.

So soll die neue Kita am Westverbinder in Ludwigsfelde einmal aussehen. Quelle: Stadt Ludwigsfelde

Dass für die Kita nun überhaupt Bäume weichen müssen, war in der Vergangenheit auf Kritik gestoßen. Bereits nach dem ersten Beschluss hatten Anwohner sich beschwert, dass Wald abgeholzt werde. Außerdem befürchteten sie, dass durch das Abholen und Bringen der Kinder der Verkehr im angrenzenden Holunderweg zunehmen werde. Die Stadtspitze wiederum hatte damit argumentiert, dass der Standort einer der wenigen geeigneten Standorte im Stadtgebiet sei, dass man versuche, den Verkehr umzuleiten – und dass eine neue Kita in Ludwigsfelde dringend nötig sei.

Ludwigsfelder Kita soll 2022 fertig sein

Nicht die einzige Herausforderung, vor der das Projekt stand: Nach Untersuchungen des Baugrunds war eine Torflinse offengelegt worden – unter anderem wegen dieses Moorgebiets, das linsenförmig verläuft und deshalb zu dem Namen kommt, waren die Baukosten von 7,5 Millionen um weitere 1,5 Millionen gestiegen.

Jetzt stehen die Zeichen jedoch auf Kita-Bau: Zuständig für die Errichtung ist das Bauunternehmen Kleusberg aus Rheinland-Pfalz. Im Juli hatte die Firma mit Bürgermeister Andreas Igel (SPD) den Vertrag unterschrieben. Abgeschlossen sollen die Arbeiten übrigens Ende 2022 sein: Wie Stadtsprecher Kevin Senft bestätigte, arbeite man weiterhin daran, die Kita zum Ende des kommenden Jahres in Betrieb zu nehmen.

Von Johanna Apel