Ludwigsfelde

Noch in diesem Jahr sollen die Planungen beginnen: Der Bau der drei neuen Ludwigsfelder Schulen rückt immer näher.

Am Donnerstag gab Frank Kerber, Geschäftsführer der Märkischen Heimat, bekannt, welches Planungsbüro sich im Auswahlverfahren durchgesetzt hat: das in Potsdam ansässige Unternehmen S&P Sahlmann. Gemeinsam mit Geschäftsführer Timo Jacob unterzeichnete er den Vertrag. „Wir freuen uns drauf“, so Kerber. Das Bauprojekt werde das Antlitz von Ludwigsfelde prägen – und hoffentlich „lebhaft“ angenommen.

Drei neue Grundschulen für Ludwigsfelde

Der Bau der drei neuen Grundschulen ist das derzeit größte Projekt der Stadt Ludwigsfelde. Im Frühjahr war von der Stadtpolitik entschieden worden, dass die Märkische Heimat mit dem umfangreichen Bau beauftragt werde. „Es ist ein schönes Projekt für uns“, so Kerber. Für die stadteigene Wohnungsgesellschaft ist es das erste Mal, dass sie den Bau einer städtischen Einrichtung übernimmt – und auch das erste Mal, dass sie überhaupt eine Schule baut. Etwa 85 Millionen Euro soll das Projekt kosten.

Frank Kerber, Geschäftsführer der Märkischen Heimat (l.) und Timo Jacob, Geschäftsführer von S&P Sahlmann unterschreiben den Vertrag zum Bau von drei neuen Schulen in Ludwigsfelde. Quelle: Johanna Apel

„Wann macht man schon etwas in einer solchen Größenordnung?“, sagte Bürgermeister Andreas Igel (SPD) bei der Vertragsunterzeichnung. Die Stadt sei sehr glücklich, für das Projekt solche Partner zu haben. Das Planungsbüro habe überzeugt. „Man kann mit gutem Recht sagen, dass es herausstach“, so Igel.

S&P Sahlmann baute bereits Kitas und Schulen

Insgesamt vier Planungsbüros hatten es in die letzte Auswahlrunde geschafft. Neben Kriterien wie dem Preis und Erfahrungen im Schulbau sei es der Jury auch darum gegangen, dass sich das Büro in räumlicher Nähe zu Ludwigsfelde befinde, so der Projektleiter der Märkischen Heimat, Jan Schindler. Alles in allem habe S&P Sahlmann dabei „sehr überzeugt“.

Die seit 1998 in Potsdam ansässigen Ingenieure und Architekten haben bereits Erfahrung im Bau von Bildungseinrichtungen: So ging aus ihren Planungen etwa eine Kita in Beelitz, ein Hort in Teltow oder auch Schulen in Leipzig und Zwickau hervor. Neben Potsdam hat S&P Sahlmann noch Büros in Dresden, Leipzig und Zwickau. Er selbst habe einen besonderen Bezug zu Ludwigsfelde, sagte Timo Jacob. Durch Verwandtschaft in der Stadt habe er bereits als Kind viel Zeit dort verbracht. „Ich bin froh, dass unsere Ideen so viel Anklang gefunden haben“, so Jacob.

Zwei Schulen bis 2024/2025 – Nachhaltigkeit wichtig

Den Planern ist dabei der Aspekt der Nachhaltigkeit wichtig. Außerdem sollen die drei Schulen auch jeweils Sporthallen bekommen, die von den Ludwigsfelder Vereinen genutzt werden können. Wie Jacob erklärt, habe er dabei im Blick gehabt, dass viele Ludwigsfelder in einem Sportverein aktiv seien.

Der anvisierte Plan ist, dass die ersten beiden Grundschulen bis zum Beginn des Schuljahres 2024/2025 fertiggestellt sind. Dann könnten die ersten Schüler die neuen Gebäude an den Standorten Albert-Schweitzer-Straße und Karl-Liebknecht-Straße beziehen. Die dritte Schule an der Ahrensdorfer Heide soll ein Jahr später fertig werden. Wie die MAZ bereits berichtete, sollen die Grundschulen dabei jeweils 21 Klassen umfassen. Für den Standort in der Karl-Liebknecht-Straße ist der Bau einer Sportstätte für etwa 500 Zuschauer geplant – und wäre somit auch für andere Veranstaltungen.

Bau soll nicht teurer als 85 Millionen Euro werden

Es ist ein ambitioniertes Ziel – da waren sich die Akteure am Donnerstag einig. Es werde sicherlich auch noch einige Stolpersteine auf dem Weg zu den neuen Grundschulen geben, sagte Kerber. Dass sich der Bau noch verteuern könnte, steht zumindest derzeit jedoch nicht im Raum: Die etwa 85 Millionen Euro seien weiterhin das Ziel, so Kerber.

Von Johanna Apel