Nachdem die Bauarbeiten in der Ludwigsfelder Walther-Rathenau-Straße in dieser Woche abgeschlossen wurden, stehen gleich die nächsten Vorhaben des Wasserver- und Abwasserentsorgungszweckverbandes (WARL) und der Stadt in dieser Gegend an: Ab 6. April werden Bauarbeiter der Firma Melibau aus Herzberg zunächst an den Leitungen und Kanälen in der Heinrich-Zille-Straße arbeiten, dann ziehen sie in die Wilhelm-Busch-Straße weiter. „Im Oktober und November soll der finale Deckenschluss erfolgen, sodass die Maßnahme voraussichtlich bis zum 30. November abgeschlossen sein wird“, teilte die Stadt mit.

Durch die Bauarbeiten kann es im Bereich Heinrich-Zille-Straße und Wilhelm-Busch-Straße immer wieder zu einer geänderten Verkehrsführung kommen kann. Die Anwohner werden jeweils von den bauausführenden Firmen informiert.

Auch in der Geschwister-Scholl-Straße wird gebaut

Außerdem werden in der Woche nach Ostern Bauarbeiten in der Geschwister-Scholl-Straße im Auftrag des WARL beginnen. Hier werden die Trinkwasserhauptleitung und die Hausanschlüsse erneuert. Dazu wird die Verkehrsführung geändert: „Es ist eine Einbahnstraßenregelung mit Fahrtrichtung von der Karl-Liebknecht-Straße zur Erich-Weinert-Straße vorgesehen“, teilte die Stadt mit.

Die Bauarbeiten werden voraussichtlich am 30. Juni abgeschlossen. Als Bauunternehmen wurde die Firma Haase & Pollack beauftragt.

