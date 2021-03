Ludwigsfelde: Baustellen ab 6. April nach Ostern

Ludwigsfelde

Am 6. April beginnen die Arbeiten für die nächste Gemeinschaftsbaumaßnahme der Stadt Ludwigsfelde und des Wasserver- und Abwasserentsorgungszweckverbandes (WARL) in der Wilhelm-Busch-Straße und in der Heinrich-Zille-Straße im Abschnitt zwischen den Einmündungen Waldstraße und Wilhelm-Busch-Straße. Auftragnehmer ist die Melibau GmbH aus Herzberg.

Zunächst werden die Leitungs- und Kanalbauarbeiten in der Heinrich-Zille- Straße durchgeführt, ehe die Firma in die Wilhelm-Busch-Straße umsetzt und dort mit dem grundhaften Ausbau des zweiten Bauabschnittes beginnt, wie die Stadt in einer Pressemitteilung erklärt.

Im Oktober und November soll der finale Deckenschluss erfolgen, sodass die Maßnahme voraussichtlich bis zum 30. November abgeschlossen sein wird.

