Ludwigsfelde

Schritt für Schritt rückt die Bebauung des Industriegebiets „An der Eichspitze Süd“ näher. Die Stadtverordneten stimmten in der Versammlung am Montagabend dafür, die Änderung des Flächennutzungsplans sowie den Bebauungsplan öffentlich auszulegen. Sie sind die Grundlage dafür, dass dort künftig Bauanträge gestellt werden können. Doch die Bebauung der bisherigen Grünflächen im Gebiet zwischen L 793, Am Birkengrund und Alfred-Kühne-Straße steht bei einigen Ludwigsfeldern weiterhin in der Kritik.

Besonders die Genshagener, auf deren Gemarkung das geplante Industriegebiet liegt, sind unzufrieden damit, dass der Streifen Natur Industriehallen weichen soll. Der Genshagener Ortsbeirat befürchtet eine Verschlechterung der Luft- und Wasserqualität sowie deutlich mehr Lärm durch Lkw-Verkehr – das machte er in der Sitzung am Montag noch einmal deutlich. „Für wen schreiben wir solche Entwürfe? Für die Investoren oder die Stadt?“, fragte Ortsbeirat Georg Weisensel. Er befürchte, die Stadt vergesse die Bedürfnisse der Anwohner, „wenn die Gewerbesteuer winkt“.

Logistikunternehmen sollen ausgeschlossen werden

Besonders die Ansiedlung von Logistikunternehmen ist immer wieder ein Streitpunkt. Dabei schließt die Stadt inzwischen aus, die Flächen an Logistiker zu verkaufen. „Qualität geht vor Quantität“, sagte Bürgermeister Andreas Igel ( SPD) in der Stadtverordnetenversammlung. Und Qualität – das bedeute eine Fokussierung auf produzierendes Gewerbe. Die Stadt könne die Ansiedlung beeinflussen und wolle das auch tun, versicherte er. Der Bebauungsplan sei dafür grundlegend und sichere der Stadt die Gestaltung und Planung des Gewerbegebiets.

Das Industriegebiet Eichspitze Ludwigsfelde hat fünf große Industriegebiete: Den Industriepark mit den Bereichen Ost und West, den Preußenpark, den Brandenburg Park und nun als jüngstes, das Industriegebiet Eichspitze mit den Bereichen Nord und Süd. Insgesamt können in der Eichspitze rund 66 Hektar vermarktet werden. Der Bereich Nord hat 43 Hektar Vermarktungsfläche und ist mit dem Paketzentrum von DHL (16,5 Hektar), dem Gastro-Großversorger Chefs Culinar (15), dem Batterie-Hersteller Microvast (3,6) und dem Autohaus Royal (4,5) fast voll. Im Bereich Süd mit 22,5 Hektar Verkaufsfläche ist bisher nur ein kleines Areal für ein Edis-Umspannwerk verkauft.

Für den Stadtverordneten Jens Wylegalla (LoL/evoLU) geht das nicht weit genug. Ihm würden die ökologischen und sozialen Standards fehlen, sagte er. Zudem sei ihm die Einschränkung zu ungenau: „Wo beginnt und wo endet Logistik? Das ist eine Frage, mit der man sich beschäftigen muss.“ Marcel Penquitt ( SPD) hielt die Argumente der Kritiker für ungerechtfertigt. „Wir wollen vernünftige Wirtschaftspolitik machen“, sagte er. Mit dem jetzt öffentlich ausgelegten Plan habe man die Chance dazu.

Von Lisa Neugebauer