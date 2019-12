Weihnachtsengel beschenken bedürftige Kinder

Ludwigsfelde

Bei vorweihnachtlichen Klängen feierten die Ludwigsfelder Weinachtsengel e.V. ihr inzwischen schon zur Tradition gewordenes Weihnachtsfest für Kinder, deren Familien sich sonst keine großen Geschenke leisten können. Unzählige Kuscheltiere und bunt verpackte Geschenke wechselten deshalb am Dienstagnachmittag den Besitzer.

Der Weihnachtsmann, der nach dem Singen einer ganzen Reihe von Weihnachsliedern mit tiefer Stimme von der Galerie herab sein Kommen angekündigt hatte, sah sich die Geschenkeausgabe an. Er setzte sich in sicherem Abstand von der Bühne in seinen schweren Sessel und lauschte den Gedichten und Liedern, die ihm Kinder vortrugen. Dabei hatte er den Geschenkebereich im Blick, besser war’s wohl, denn bei der Vielzahl von Päckchen und Paketen, die sich vor der Bühne auftürmten, konnten erwachsene Füße in diesem Bereich kaum treten. Die Kinderfüße führten allerdings mit Hilfe der Wichtel sicher zum Ziel.

Süßigkeiten auf den Heimweg

Ein besonderes Geschenk brachten Nicole Bergemann und Angela Rink von der Therme: Mit einem Korb voller Eintrittskarten für die Schwimmhalle wollte auch die Therme den Kindern eine Freude machen. Am Ende der Veranstaltung gab es noch eine Verlosung, auf deren Ergebnisse die Kinder hoch gespannt waren, und noch einen Beutel Süßigkeiten mit auf den Heimweg.

Jeder aus Ludwigsfelde oder Umgebung konnte mitmachen. Traditionell werden die Päckchen am 1. Advent auf dem Ludwigsfelder Weihnachtsmarkt mit einem Weihnachtspostauto eingesammelt. Wer den Termin verpasste, konnte seine Paketspende danach noch bei den Ludwigsfelder Stadtwerken oder beim Verein Solbra e.V. abgeben.

Geschenke bis Freitag abholen

Seit 2015 veranstaltet der Verein Weihnachtsengel inzwischen die Bescherung für Kinder sozial benachteiligter Kinder in eigener Regie. 2006 hatte die erstmals der Ludwigsfelder Frauenstammtisch organisiert und durchgeführt. Seitdem kommen jedes Jahr Anfang Dezember zwischen 150 und 170 Kinder zur Weihnachtsfeier in das Ludwigsfelder Klubhaus. Auch in diesem Jahr waren rund 170 Kinder angemeldet – nicht alle kamen, um ihre Geschenke abzuholen. Wer sich aber vorher für das Fest angemeldet und es aus welchen Gründen auch immer versäumt hat, kann seine Geschenke noch bis kommenden Freitagmittag in der Lebensmittelausgabe der Tafel im Waldhaus ( August-Bebel-Straße 2) abholen.

Die Engel arbeiten auch im Sommer

Die acht Mitglieder der Weihnachtsengel haben das ganze Jahr über gut zu tun. Sie werden dabei von rund 50 Helfern und Wichteln unterstützt. So trägt der Verein beispielsweise auch im Sommerhalbjahr dazu bei, dass Kinder aus benachteiligten Familien in ein Sommercamp des Berliner Vereins „Arche“ fahren können. In früheren Jahren richteten die Weihnachtsengel auch noch ein Sommerfest aus, dessen Erlös ebenfalls in die Weihnachtsfeier floss. „Aus organisatorischen Gründen machen wir das im Moment nicht mehr“, sagte Vereinsvorsitzende Cora Ruden. „Aber das heißt nicht, dass wir das nicht irgendwann wieder angehen wollen.“

Auch die Stadt Ludwigsfelde unterstützt die Weihnachtsfeier im Klubhaus. Sie nimmt ebenfalls Anmeldungen für die Feier während der Bürgerservice-Sprechstunden im Rathaus entgegen und stellt unentgeltlich die Räume im Klubhaus zur Verfügung.

Von Udo Böhlefeld