Ludwigsfelde

Nach dem schwachen Jahresauftakt und dem sommerlichen Sturz in die Verlustzone kann der Autobauer Daimler von zuletzt deutlich besseren Verkaufszahlen profitieren. Mit dem Absatz legten auch Umsatz und Gewinn im dritten Quartal zu, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Stuttgart mitteilte.

Ludwigsfelde trägt zu gutem Ergebnis bei

Und auch dem Ludwigsfelder Mercedes-Werk geht es gut. „ Mercedes-Benz Vans hat von Juli bis September den Sprinter-Absatz gegenüber dem Vorjahresquartal weltweit erneut gesteigert und mit 52.400 verkauften Einheiten einen Bestwert in einem dritten Quartal erzielt“, so der Geschäftsführer der Mercedes-Benz Ludwigsfelde GmbH, Sebastian Streuff. „Dazu haben wir auch mit unseren offenen Modellen des Sprinter aus Ludwigsfelde beigetragen. Ein Highlight war im August der Caravan Salon in Düsseldorf, wo neben Neuheiten der Marco Polo-Familie rund 20 neue Produkte auf Sprinter-Basis zu sehen waren, die zu einem großen Teil auf unserer offenen Variante basieren. Streuff bedankte sich ausdrücklich bei den Mitarbeitern des Werks, die mit voller Motivation und größtem Engagement für den Erfolg in Ludwigsfelde sorgten.

Herausforderungen im Konzern

Daimler-Vorstandschef Ola Källenius ließ trotz besserer Zahlen keine große Euphorie aufkommen. „Starke Absatzzahlen bei Cars und Vans haben unsere finanzielle Performance im dritten Quartal unterstützt“, betonte er. „Um die Transformation in den nächsten Jahren zu meistern, müssen wir die Anstrengungen allerdings noch erheblich steigern: Wir müssen unsere Kosten deutlich reduzieren und den Cash Flow konsequent stärken“, sagte Källenius. Wie er das machen will, hat der seit Mai amtierende Vorstandschef bisher nicht öffentlich erklärt.

Die Branche blickt daher gespannt auf einen Termin in London in drei Wochen. Dort will Källenius vor Investoren erstmals im Detail über seine Strategie samt lang erwartetem Sparprogramm sprechen.

Daimler konnte im dritten Quartal sowohl bei den Autos der Kernmarke Mercedes-Benz als auch bei Vans und Bussen ein Absatzplus verbuchen. Bei den Lastwagen hingegen ging der Absatz zurück.

Der Gesamtumsatz des Konzerns stieg um acht Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, wobei daran auch positive Wechselkurseffekte einen großen Anteil hatten. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn legte nur leicht auf gut 1,7 Milliarden Euro zu.

Von MAZonline